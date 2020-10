MORSO DELLA VIPERA Idea regalo Un voto al colore Per tutte le tasche Come lo indossa 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Se il 2013 è stato l’anno della Chiara Ferragni Collection, calzature inizialmente e poi abbigliamento in generale, il 2020 verrà ricordato per il marchio Valentina Ferragni Studio.

Da tempo Valentina segue le orme della sorella imprenditrice Chiara, all’interno della Tbs crew. Il ruolo non è soltanto quello di influencer, ma un progetto più strutturato di collaborazione con aziende internazionali cui mancava appunto, l’ultimo step: la linea personale e il prezioso “Uali“.

Caparbia come Chiara, ma dall’animo più romantico, Valentina Ferragni vanta di più di 3,5 milioni di follower. Uali, il soprannome con cui da sempre gli amici più stretti chiamano Valentina, è una paladina della body positivity. Ama lo sport, i viaggi e ha gusti raffinati in fatto di moda.

E UALI si chiama appunto il suo primo prodotto, un orecchino anticonvenzionale componibile, da usare da solo o in multipli a seconda del proprio look e stile. 4 varianti in due versioni differenti, una pop, l’altra scintillante: indovinate chi è la maggiore utilizzatrice di questi gioielli? Sicuramente la sorella di Uali, Chiara Ferragni. Nascosti tra i capelli e orgogliosamente taggati, da un po’ di tempo gli orecchini Valentina Ferragni Studio fanno parte dei look di Chiara. Li utilizza ovviamente anche mamma Marina Di Guardo.

“Ti abbiamo visto nascere…”

Il miglior supporto al progetto arriva però dal fidanzato di Valentina Ferragni, Luca Vezil. La coppia convive felicemente da alcuni anni e Luca, che ha visto nascere il progetto, non ha esitato a indossare i bijou della collezione. Per l’occasione ha scritto su Instagram una dedica meravigliosa alla sua Uali: “Ricordo che eravamo a tavola, ormai un anno fa, e mi dicesti che avresti voluto creare un tuo brand di gioielli, qualcosa che ti rappresentasse a pieno e in cui potessi riversare tutto quello che sei, qualcosa di tuo al 100%… Ho scoperto ancor di più quanto sia grande la tua determinazione e la tua voglia di farcela, gli occhi fissi sull’obiettivo e non sull’ostacolo. La partenza da zero, i disegni sulla carta alle 10 di sera, mille rigacce e si ripartiva sul foglio bianco, i primi modelli – che facevano anche un po’ schifo a dirla tutta – e poi eccoli, quelli definitivi, quei 4 pezzi di Uali in cui davvero c’è tutta Uali. Benvenuto @valentinaferragnistudio, ti parlo come a un essere vivente perché ti abbiamo davvero visto nascere“.

