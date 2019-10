MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come li indossa Idea regalo Un voto ai colori 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Belen Rodriguez ha mandato ai suoi fan cartoline paradisiache in diretta dalle Maldive, con paesaggi da sogno sullo sfondo e il suo corpo mozzafiato in primo piano. La scusa è stata la vacanza d’amore con Stefano De Martino, ma l’occasione romantica non le ha impedito di promuovere la nuova collezione di costumi Me Fui.

I colori dei bikini sono accesi, le linee sono minimal: modelli super sensuali, che esaltano le curve sinuose, evidenziano il seno prorompente e sottolineano il lato B perfetto. Belen Rodriguez li ha inquadrati da ogni angolazione, indugiando con l’obiettivo lungo le curve del suo corpo, zoomando a volte per inquadrare i reggiseni e altre per far apprezzare meglio gli slip, regalando così diversi scorci proprio della farfallina.

E a chi su Instagram le ha fatto notare che solo lei può permettersi modelli così, Belen Rodriguez ha risposto prontamente: “Ce ne sono molti chiusi, ma al momento di scegliere cosa portare con me in valigia prendo sempre i micro! Ci sono mille modelli! Per la precisione 250”. Volete vedere se c’è anche quello che fa per voi? Cercatelo nella gallery…

