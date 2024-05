Le nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano: ecco i look degli sposi e degli invitati

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati il 16 maggio con una sontuosa cerimonia a Mazara del Vallo, seguita da un party indimenticabile. Un matrimonio atteso a lungo, visto che inizialmente era in programma per il 2023. Bagno di folla e sfarzo, con gli sposi che si sono concessi ben tre cambi d’abito. Tra gli invitati alle nozze c’erano molti volti noti, parecchi dei quali ex gieffini come Guenda, e anche loro hanno sfoggiato outfit degni di nota.

Le nozze di Guenda e Mirko

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono detti sì nella cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo, circondati dall’affetto di tantissimi invitati. Alla cerimonia religiosa è seguita una festa spumeggiante, piena di musica e allegria e con gli immancabili fuochi d’artificio al taglio della torta. La proposta di nozze, nel 2021, era stata romanticissima: un rito non ufficiale in riva al mare aveva suggellato la promessa. Un problema di salute della futura sposa ha rallentato i piani ma il gran giorno è finalmente arrivato.

I tre abiti da sposa di Guenda Goria

Per le nozze con Mirko Gancitano, Guenda Goria ha sfoggiato ben tre abiti da sposa. Per la cerimonia ha scelto un elegante abito di pizzo chantilly Elisabetta Polignano, con maniche lunghe e una profonda scollatura a V e una lunga fila di bottoncini che dal décolleté scendeva verso il basso. Il vestito, elegante e aristocratico, sottolineava il pancione senza appesantire la silhouette: la sposa è incinta di 7 mesi e a breve diventerà mamma di Noah.

Per i capelli la sposa ha scelto un raccolto arricchito da fiori freschi: un’acconciatura realizzata da Federico Fashion Style, che era anche suo testimone. Durante la cena Guenda ha indossato un completo dello stesso brand con crop top con maxi fiori in tessuto sulle maniche e gonna ampia a vita alta, con arricciatura laterale. Nuova mise per il taglio della torta: stavolta si tratta di un capo Valore Sposi con corpetto di pizzo a bretelline e gonna a balze.

Triplo outfit anche per Mirko Gancitano

Se Guenda Goria ha stupito con tre abiti da sposa, Mirko Gancitano le ha tenuto testa sfoggiando un tris di look uno più elegante dell’altro, di Principe di Ragada. In chiesa lo sposo ha indossato un abito blu sartoriale con camicia bianca, elegantissimo nella sua sobrietà. Per il ricevimento ha cambiato mood e colore, sfoggiando un completo tre pezzi total white e un paio di sneakers ai piedi. E’ tornato alla formalità del blu, e stavolta dalla testa ai piedi, al momento del taglio della torta.

La famiglia della sposa e l’altra novità

Grande gioia nella famiglia di Guenda Goria, alle nozze con Mirko Gancitano. Maria Teresa Ruta era elegantissima con un abito verde pallido Atipico Cerimonia, con corpetto semitrasparente in pizzo luccicante. Nello scatto con tutta la famiglia allargata oltre agli sposi e alla Ruta c’erano suo marito Roberto Zappulla, Amedeo Goria (padre della sposa), il fratello di Guenda Gian Amedeo Goria e sua moglie Francesca Claire Splait Horvat. La foto svela anche un’altra novità: Noah avrà presto compagnia. Anche i due, che si sono sposati nel maggio 2022 con una cerimonia intima, aspettano un bambino: sarà una femminuccia.

Tanti ex gieffini alle nozze di Guenda e Mirko

A festeggiare con Guenda Goria e Mirko Gancitano c’erano tanti volti noti, che hanno condiviso con la sposa l’esperienza al “Grande Fratello Vip”. Prima di tutti Alex Belli, testimone dello sposo, affascinante più che mai in completo Principe di Ragada. Insieme a lui c’era sua moglie Delia Duran, sexy in abito a pieghe Elisabetta Franchi. Stesso brand per Sarah Altobello, luccicante in un longdress di paillettes bronzo, mentre Maria Monsè ha scelto un vestito color ciliegia Giuseppina di Bartolo. Tra i vip alla festa c’erano anche Soleil Sorgè, Dayane Mello, Vera Miales e Giucas Casella: guardali nella gallery.

