Il divorce ring di Fedez: l’anello della doppia anima

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni si è chiusa. Dopo un periodo di assestamento, i cui strascichi saranno comunque lunghi, entrambi sembrano aver voltato pagina e sono pronti ad iniziare una nuova vita. Il rapper in particolare ha marcato il concetto regalandosi un nuovo tatuaggio e anche un anello preziosissimo che ha tutta l’aria di essere un “divorce ring”.

Fedez, collezionista di lusso

Federico Lucia non ha mai fatto mistero di amare il lusso: dalle auto alle opere d’arte, dagli abiti agli oggetti da collezione, ama le cose costose e adora sfoggiarle. All’appello di tanta abbondanza non possono mancare i gioielli: alcuni regalati nel corso degli anni dalla stessa Chiara Ferragni, altri acquistati personalmente.

D’altronde il rapper è sempre stato un collezionista. La sua passione per le sneakers rare (custodite in scarpiere avveniristiche) è stata coltivata di pari passo con quella degli oggetti di design (tra cui i pupazzi Kaws). Per quanto riguarda i gioielli, Fedez ha sempre apprezzato gli orologi: vistosi, costosi, sono stati spesso oggetto dei suoi contenuti social. Adesso però la sua attenzione pare si sia concentrata sui diamanti. E infatti è arrivato il divorce ring.

Il divorce ring di Fedez

La moda del divorce ring, l’anello per festeggiare la fine di un matrimonio, è sempre più seguita (come ha dimostrato anche di recente Emily Ratajkowski). Quello che si è regalato Fedez è un pezzo unico, creato apposta per lui dal jewelry designer Alessandro Bernini, molto amato dalle celebrità. Il gioiello, che si presenta come una figura alata, è realizzato in oro rosa e bianco 18 carati e ha al centro un diamante naturale color ambra dal taglio ovale e diamanti più piccoli di diversa forma e dimensione. E’ difficile stimare il prezzo di un oggetto così prezioso, ma di certo è una cifra a molti zeri.

Il significato dell’anello

Il nome del nuovo gioiello di Fedez, sfoggiato sui social, è Two-Sided Soul Ring, anello dell’anima a due facce (come scrive Alessandro Bernini, condividendo le immagini del suo capolavoro). Il rimando sembra essere al tema della complementarietà: razionale e irrazionale, maschile e femminile, amore e odio. Quella degli opposti che non solo coesistono ma che si completano a vicenda è una tematica ricorrente in psicologia ed è molto cara al rapper, che non ha mai nascosto di avere una personalità fatta di luci ed ombre. Le ali, poi, non ci vuole un esperto per associarle alla libertà.

Il nuovo tatuaggio di Fedez

Per marcare l’inizio della sua nuova vita da single dopo la fine della storia d’amore con Chiara Ferragni, Fedez si è regalato, oltre all’anello prezioso, anche un nuovo tatuaggio. Sui palmi delle mani si è fatto incidere il celebre dettaglio della “Creazione di Adamo”, l’affresco disegnato da Michelangelo sulla volta della Cappella Sistina. Con l’indice del Creatore che sfiora quella del primo uomo, facendo scoccare la scintilla di vita, avvicinando i due palmi. E’ facile leggere il simbolo di un nuovo inizio dopo il divorzio, così come la Fenice sulla schiena aveva rappresentato la rinascita dopo la malattia.

Un periodo complicato

L’ultimo periodo è stato piuttosto complicato per Fedez, che nel giro di qualche mese ha totalmente cambiato vita. Il matrimonio con Chiara Ferragni si è incrinato così tanto da spezzarsi. I due si sono lasciati, lui ha acquistato una nuova casa e si diletta in viaggi ed eventi mondani. Negli scorsi giorni però è finito al centro di un caso di cronaca, in quanto sarebbe coinvolto nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. Come riporta il Corriere della Sera, Fedez sarebbe iscritto nel registro degli indagati nel fascicolo aperto per rissa, lesioni e percosse in concorso. Una vicenda su cui sono in corso le indagini che ancora è tutta da chiarire.

