Colpi di testa da star: le parruccate

C’è chi la sfoggia palesemente fake e chi fa finta di niente. Di cosa stiamo parlando? Di uno dei trend più forti di questa primavera-estate: la parrucca. Da Hollywood a Milano passando per New York, non c’è bellissima che non abbia provato almeno una volta una chioma posticcia.

La star che prima di tutte ha avuto il coraggio di mettersi a nudo è stata Naomi Campbell. Il suo utilizzo di parrucche è discusso da anni ma solo qualche mese fa la top ha deciso di uscire allo scoperto. In un coraggioso post su Instagram Naomi si è mostrata al naturale, coi suoi capelli radi e raccolti in piccole treccine. Agli eventi però la Venere Nera alterna caschetti piombati a corti riccissimi, le alternative non mancano.

Le sorelle Jenner/Kardashian mixano lunghe chiome colorate con posticci nero corvino che arrivano fino ai piedi. Sono lunghissimi anche i modelli sfoggiati da Ariana Grande, che spaziano dal castano con colpi di sole biondi al rosa.

Da noi spicca Ilary Blasi, che ha optato per una parrucca diversa a puntata per l’ultimo Grande Fratello Vip. Su Instagram Chiara Ferragni si domanda: blue o pink? Nina Moric, per coprire la chioma devastata dalle extension, ha già scelto la sua nuance e non passa certo inosservata.

