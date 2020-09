Intrecci senza tempo: in spiaggia, con l'abito da sera o per fare sport è l'acconciatura preferita dalle vip

La moda cambia, le trecce restano. Le portavano le nostre nonne e ancora oggi fanno tendenza, rilanciate questa estate dalle vip sui social. Da Belen Rodriguez a Anna Tatangelo, nessuna rinuncia all’hairstyle più cool del momento. I capelli intrecciati sono l’ideale per andare al mare e tenere la chioma sempre ordinata, come fa Aurora Ramazzotti. Ma anche con un abito da sera è un’idea perfetta, per esempio come fa Paola Turani in Bluemarine per il suo compleanno. Per Melissa Satta sono la scelta giusta per fare sport, perché permettono di abbinare praticità e stile.

Costanza Caracciolo è una vera patita delle trecce: su Instagram ha pubblicato un tutorial per insegnare la tecnica giusta alle follower. Una cena elegante in spiaggia? La scelta di Chiara Ferragni è caduta su una french braid, per completare un look composto da microtop Are you am I e gonna con effetto vedo non vedo. Per la spesa al supermarket, invece, Ilary Blasi consiglia di partire da una coda alta e poi intrecciare i capelli. In shorts rossi e costume Fendi fa un figurone! Invece Paola Barale, con le due trecce massicce e bionde ai lati della testa, sembra una tirolese perfetta.

Si fa presto a dire “trecce”, ma di versioni ne esistono a bizzeffe. Rosa Perrotta ne fa una morbida sulla nuca e la impreziosisce con un fiocco maxi. Elodie ha trascorso l’estate con la testa piena di lunghissime treccine afro: con costume e foulard in testa Versace era selvaggia e chic. Mood etnico anche per Mercedez Henger che in estate ha scelto di osare un acconciatura inedita e un bikini da brivido Calvin Klein. Taylor Mega in versione Lolita con completo sportivo rosa propone due bun e le treccine che scendono ai lati.

