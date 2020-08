Tutte con il foulard, ma cosa si sono messe in testa le vip?

L’accessorio di moda dell’estate 2020? Sicuramente il foulard portato in testa, nuova ossessione delle vip. Perfetto per proteggersi dal sole in spiaggia o per impreziosire le mise da sera, dona subito un tocco inaspettato a qualsiasi look. Chi li sceglie in seta e firmati, chi li preferisce semplici e in cotone, chi coloratissimi e chi in tinta unita. Si portano a bandana, a turbante, annodati in fronte o come un velo che incornicia il volto e scivola sulle spalle. Ognuna a modo suo, l’importante è dare libero sfogo alla fantasia e non rinunciare a osare con i colori.

I foulard in seta sono certamente quelli più chic. Richiamano atmosfere retrò e portano una ventata glamour. Ad esempio, Georgina Rodriguez è una perfetta diva anni Cinquanta mentre posa in barca: ne sceglie uno Chanel e lo porta fluido a sfiorare le spalle. Elena Barolo, invece, lo allaccia dietro la testa con i lembi in avanti. Lodovica Comello, frizzante e sbarazzina, lo annoda al centro della fronte.

Per un evento serale, il consiglio di Elena Santarelli è prezioso. Abito lungo e foulard in tinta a mò di turbante sono perfetti per chi vuole stupire senza rinunciare alla classe. Fernanda Lessa è intrigante e grintosa: la sciarpa Manila Grace è lunghissima e può essere indossata con sopra il cappello. Costanza Caracciolo lo porta tipo fascia legandolo sulla nuca, lasciando i lembi liberi sulla schiena.

Anche in spiaggia il foulard in testa è un alleato a cui non bisogna rinunciare. Rende più allegro e colorato il beachwear e in più ha la funzione pratica di proteggere dal sole. Bella Hadid, ad esempio, ne abbina uno giallo al costume marrone. Chiara Ferragni in spiaggia è in total pink, con bikini Calzadonia e bandana a fantasia abbinata. Maddalena Corvaglia non è seconda a nessuno in fatto di moda estiva: in spiaggia in Salento, con due semplici mosse, trasforma il pareo in un copricapo perfetto!

Ci sono anche Ilary Blasi ed Helena Christensen tra le amanti del foulard, con la loro proposta ad effetto. Quale? Guardale nella gallery