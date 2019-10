Diletta Leotta scende in campo con Elisabetta Franchi

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Per tutte le tasche Adatto per questa occasione 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Archiviati i costumi estivi, Diletta Leotta è tornata in campo a far girare la testa ai tifosi. La conduttrice di Dazn ha scelto, anche per questa stagione calcistica, il suo classico mood sensuale e iperfemminile. Ad aiutarla nel suo scopo, ci pensano gli outfit di Elisabetta Franchi: colori vitaminici, scollature strategiche e soprattutto tessuti aderenti che lasciano molto spazio alla fantasia, prevalentemente maschile.

Il look aderente sfoggiato per Juventus-Bologna era degno di nota, non da meno la mini cortissima della partita precedente o la tuta denim che strizzava il décolleté.

Col microfono in mano, tacco alto d’ordinanza e curve fasciate in maniera inequivocabile, Diletta Leotta ad ogni partita passeggia a bordo campo tra i cori da stadio che sempre più spesso la riguardano e sottolineano la sua seduttività.

Sorriso contagioso e fisico invidiabile, ecco servito il cliché della bambolina sexy che fa girare la testa ai tifosi. Alle donne che non approvano sarebbe da far notare una certa invidia, a Diletta Leotta ci sentiamo di consigliare una taglia in più (di vestiti).

