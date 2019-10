L’erede di Napoleone sposa la contessa d’Austria: quando la storia si ripete

Olympia Von Arco-Zinneberg splendida e moderna in Oscar de la Renta per il sì con il principe Jean-Christophe

Nozze real-imperiali il 19 ottobre a Parigi, dove Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, principe ed erede dell’imperatore francese, ha sposato Olympia Von Arco-Zinneberg, della Casa d’Asburgo. Un’unione che fa sorridere per una coincidenza storica, nel 1810 infatti Napoleone si unì in matrimonio con Maria Luisa d’Austria per garantire alla Francia un alleato nella guerra contro Russia e Gran Bretagna.

Adesso la storia sembra ripetersi, e i due regni riunirsi, ma Jean-Christophe giura che si tratta solo di amore. “Quando ho incontrato Olympia mi sono tuffato nei suoi occhi e non nel suo albero genealogico”, ha dichiarato lui al Times. Nei secoli i due eredi non hanno perso l’allure aristocratica che contraddistingue le loro famiglie, tanto che sabato erano presenti alla cerimonia agli Invalides – luogo non casuale, essendo Napoleone seppellito a pochi metri dalla cattedrale – le teste coronate di tutta Europa, da Beatrice di York agli Hannover fino a Paolo di Grecia.

Un’unione internazionale di altissimo livello. Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, che attualmente si occupa di finanza nella City londinese, ha studiato ad Harvard mentre Olympia Von Arco-Zinneberg, nata a Monaco di Baviera, ha frequentato scuole di arte e fotografia negli Stati Uniti.

La proposta di matrimonio è fioccata durante una vacanza invernale in Svizzera, con un diamante di 40 carati, estratto dalla corona dell’Imperatrice Eugenia, del valore di circa un milione di euro.

Una storia da fiaba culminata con nozze imponenti, dove la sposa appare come una principessa moderna nel suo abito, elegantissimo quanto insolito di Oscar de la Renta, agghindata con tiara e maxi orecchini dal sapore d’altri tempi. Il mix perfetto tra passato e futuro, in un Risiko tra casate europee che sembra essere davvero senza tempo.

