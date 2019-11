Elisabetta Gregoraci, look casual ma costosissimi in vacanza

Mentre in Italia il mondo del gossip si incendiava per la nuova presunta relazione di Flavio Briatore con un’avvenente studentessa ventenne, Benedetta Bosi, l’ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci, fuggiva al caldo della California. La showgirl, accompagnata dal figlio Nathan Falco Briatore, si è concessa un po’ di pausa dal lavoro per un viaggio speciale con il suo bimbo.

La collina di Hollywood, gli skate park di Venice Beach, la piscina del lussuoso Beverly Hills Hotel: in pochi giorni i due hanno concentrato tantissime attività divertenti. Gli spostamenti continui per Los Angeles richiedevano sicuramente un abbigliamento comodo ma non per questo economico. I look da vacanza di Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore sono tanto casual quanto costosi.

Elisabetta Gregoraci sembra avere una predilezione per Gucci, che sfoggia sia nelle tshirt che nei pantaloni, rigorosamente con maxi logo e coloratissime. Nathan Falco Briatore invece preferisce capi bianchi e neri, tutti firmati Off White. Per quanto riguarda gli accessori, i brandi preferiti dalla Gregoraci sono francesi. La Birkin nera di Hermés non passa mai di moda, idem per il trolley monogram di Louis Vuitton. Ai piedi Nathan Falco sfoggia ovviamente le richiestissime quanto introvabili Yeezy. Quanto costano i vestiti di Elisabetta e Nathan Falco? Trovate tutti i dettagli nella gallery.

