Elisabetta Gregoraci e lo spogliarello al contrario

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Da copiare Per tutte le tasche Pericolosamente sexy 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Su Instagram, dove le celebrità che si spogliano ormai non si contano più, Elisabetta Gregoraci ha voluto invertire la tendenza e ha regalato ai suoi follower un video in cui… si veste. Con grazia e ironia, la bella conduttrice si filma mentre indossa uno dopo l’altro capi Fracomina comodi ed eleganti mettendo in scena un siparietto imperdibile.

Da una come lei, i consigli di stile sono ben accetti. Elisabetta Gregoraci porta i suoi fan in camera da letto, location perfetta per lo spettacolo che sta per iniziare. Vestita solo con un sensuale body nero, ancheggia a ritmo di musica e mostra il suo fisico straordinario. Lo show ha inizio.

Per i suoi follower Elisabetta Gregoraci crea un look chic e sbarazzino ma soprattutto ultra femminile. Per prima cosa indossa un abito in in chiffon nero con fiori rossi e arricchito da rouches che valorizza le sue splendide gambe. E’ poi la volta di un caldo cappotto in finta pelliccia scarlatta, e in ultimo la borsa nera, in pelle matelassé, un classico senza tempo. I capelli sciolti, con una piega ondulata e morbida, scossi con grazia e sicurezza aumentano la sua sensualità. Come tocco finale, Elisabetta Gregoraci sfoggia uno dei suoi sorrisi smaglianti: quello sì che è l’accessorio che non può mancare mai!

