Emily Ratajkowski, l’insulto per Harvey Weinstein è disegnato sul corpo

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Non per tutte 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Emily Ratajkowski ha fatto della sua sensualità sfrontata una carta vincente. Il suo profilo Instagram è un tripudio di slip striminziti, topless, pose ammiccanti, labbra carnose perennemente imbronciate. Ma attenzione! La modella più sexy che ci sia è anche una femminista convinta e ci tiene a far sapere che del suo corpo può decidere e disporre solo ed esclusivamente lei.

CON LE ASCELLE AL NATURALE

“Se decido di non mettere il reggiseno è una mia scelta. Se decido di radermi o meno le ascelle, dipende da me. Finché la decisione è la mia scelta, allora è la scelta giusta. E tutte le donne dovrebbero essere in grado di indossare o rappresentare se stesse come vogliono, che si tratti di un burka o di un bikini a perizoma. Non è questo, in fondo, il femminismo: la scelta?”, aveva dichiarato Emily Ratajkowski sulle pagine del numero di settembre di Harper’s Baazar.

QUANDO IL CORPO PARLA

Allora sul magazine Emily Ratajkowski si era messa in posa davanti alla macchina fotografica con un reggiseno di pizzo e le ascelle non depilate. Lei, che non ha mai avuto timore di usare le proprie forme per veicolare i messaggi in cui crede, ha sfruttato ancora una volta questa sua potenzialità. In occasione della premiere di Uncut Gems, film prodotto dal marito Sebastian Bear-McClard, Emrata si è presentata sul red carpet con un look che non è passato inosservato.

IL MESSAGGIO PER WEINSTEIN

Fedele al suo mood, Emily Ratajkowski ha optato per un minidress nero con tagli strategici su pancia e seno di Hervé Léger. Non è per l’abito però che Emily ha fatto parlare di sé ma per due parole che si è scritta sul braccio con una matita nera per gli occhi: Fuck Harvey. L’Harvey in questione è Harvey Weinstein, il produttore cinematografico al centro dello scandalo di molestie che ha portato al #MeToo, il movimento contro ogni forma di violenza e imposizione nei confronti delle donne, divenuto virale nel 2017.

LA FEMMINISTA SEXY

Harvery Weinstein, fa sapere il New York Times, avrebbe patteggiato con le sue accusatrici un preliminare extra-giudiziario da 25 milioni di dollari per chiudere il caso che riguarda decine di presunte vittime. Secondo l’accordo Weinstein non dovrebbe pagare nulla di tasca propria, se ne occuperebbero le assicurazioni, essendo la sua società in bancarotta. Inoltre non dovrebbe nemmeno ammettere le aggressioni di cui è accusato. Il tutto è avvenuto proprio nel giorno della presentazione della pellicola del marito di Emily Ratajkowski, che ovviamente non è rimasta a guardare.

A CACCIA DI GIUSTIZIA

Con l’hashtag #nojusticenopeace (niente giustizia, niente pace), Emily Ratajkowski ha svelato sui social la scritta temporanea dedicata a Weinstein. In serata si è poi presentata all’evento tenendo sempre il braccio in bella mostra e a favore di flash. A corredo un outfit bollente, che ha fatto aumentare il livello di attenzione dei media, vero scopo di Emily per trasmettere il suo messaggio. Tanto sexy quanto furba.

Related Posts