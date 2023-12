L’autunno si tinge di rosso con i look delle vip

Proprio come le chiome degli alberi che in autunno si tingono di rosso, anche i look delle vip si colorano della stessa tinta. I total red impazzano sui social, in tv e agli eventi mondani tra scelte sexy e audaci e altre più sobrie ed eleganti. Una tendenza che miete vittime illustri e che anticipa anche molto l’esplosione a cui assisteremo durante le feste.

La scelta delle regine (di stile)

Il rosso in autunno è di grande tendenza, e lo dimostra il fatto che sono le regine di stile a sceglierlo per i loro outfit. Kate Middleton è semplicemente perfetta con la mantella con fiocco oversize e abito in tinta: un outfit che regala anche un piccolo incidente sexy. Anche la principessa Charlotte Casiraghi per la Festa del Principato punta sul colore della passione con un elegante completo Chanel dal fascino timeless. Anna Dello Russo non sarà una testa coronata, ma in fatto di nuovi trend è lei la vera queen e quello del red non le sfugge: il vestito Valentino le sta a pennello, e lei gioca con lo spacco mostrando la coscia tonica.

Il rosso va in tv

Il rosso è una garanzia e anche in tv fa la sua figura. Lo sceglie Ambra Angiolini con una tuta Moschino dalla profonda scollatura che accende i riflettori sul suo décolleté. Anche Maria De Filippi sceglie il total red per uno dei tanti tailleur che, puntata dopo puntata, ha sfoggiato a Tu sì que vales. Quello di Alexander McQueen è reso particolare dal blazer con allacciatura asimmetrica. Sul piccolo schermo Giulia Provvedi è un’esplosione di sensualità con l’abito scarlatto con spacco inguinale e fiocchi che aprono scorci bollenti sul suo addome.

Un solo colore, infinite sfumature di stile

Il rosso, nelle sue varie tonalità, si presta a un’infinita gamma di stili. E’ sensuale ed elegantissimo il bordeaux dell’abito Mugler vintage indossato da Hailey Biber per la sua festa di compleanno. Più allegra e sfacciata la tonalità scarlatta del maglione oversize di Emily Ratajkowski, che lei rende ancora più pepato abbinandolo a stivali neri. E’ sportiva ma formale allo stesso tempo Paola Turani, con un tailleur cherry con pantaloni wide leg e giacca destrutturata.

In vacanza alle Maldive con Elio Lorenzoni, anche Belen Rodriguez ha sfoggiato un vestitino rosso a tutta sensualità. Guardalo nella gallery…

