L'ex gieffina influencer ci racconta i suoi segreti in fatto di look

Ha quasi 500mila follower su Instagram, che seguono con attenzione e curiosità i suoi consigli di moda, di make up, di arredamento e lifestyle. Ma Floriana Messina resta con i piedi per terra: “Sono una ragazza umile e solare ma anche molto testarda e determinata. Mi pongo sempre obiettivi e nella maggior parte dei casi lì raggiungo”. Ha iniziato a fare l’influencer quasi per gioco, spinta dalla passione per la moda. Con un passato da concorrente del Grande Fratello 12 e in attesa di realizzare il suo sogno di girare un cinepanettone, conduce un programma di calcio. Davanti alla telecamera conquista il pubblico anche grazie a mise che esaltano il suo fisico strepitoso. Look sempre curati e seducenti che ci hanno incuriosito. Per questo le abbiamo fatto qualche domanda:

Quali caratteristiche deve avere un capo d’abbigliamento per farti innamorare?

Deve essere scollato, fasciante, che risalti le forme e il punto vita.

Cos’è per te l’eleganza?

L’eleganza è la vera bellezza di una donna. Ma non si tratta solo di modo di vestire. Si è eleganti a partire dagli atteggiamenti, da come una persona parla, sorride, si tocca i capelli.

Qual è l’outfit che ti fa sentire più sexy?

Mi sento sexy sia con un vestito fasciante che in tuta. Anche la sensualità dipende da una serie di cose.

Quali sono gli accessori a cui Floriana Messina non può rinunciare?

Non posso rinunciare ai tacchi. Penso siano l’elemento chiave di femminilità.

Quali sono i tuoi brand di riferimento?

Elisabetta Franchi, Balmain, Balenciaga e Gucci.

Hai mai fatto pazzie per la moda?

Le faccio quasi ogni giorno, il mio conto è quasi sempre in rosso. Amo molto mischiare accessori firmati con capi semplici tipo Zara o tute.

Quanto conta per te l’aspetto fisico?

L’aspetto fisico è importante ma non è tutto. Mi piace tanto leggere, mettermi in discussione. Coltivare la propria anima penso sia fondamentale perché è quella che ci accompagnerà per il resto della vita. Il fisico è soggetto a cambiamento.