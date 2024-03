See through, le vip accendono la seduzione con il vedo non vedo

Tessuti sottili e impalpabili, reti maliziose, pizzi che svelano la lingerie e la pelle nuda. Quella del see through (letteralmente “guardare attraverso”) è la tendenza più hot che accende gli outfit delle vip: dagli eventi privati agli eventi più attesi come il Vanity Fair Oscar Party. Tra chi sceglie di svelare giusto quanto basta a scatenare la fantasia e chi lascia davvero poco all’immaginazione, i loro look sono ad alto tasso di sensualità.

Nella rete della seduzione

Le star sul red carpet si lasciano prendere nella rete della seduzione, con outfit che giocano con audacia con il vedo non vedo. E’ il caso di Dakota Jhonson in Gucci alla première di Madame Web, con un intreccio di fili luccicanti che le scivola sul corpo. Un body color carne evita che si mostri troppo, ma già così lascia a bocca aperta. Anche Rebecca Ferguson sul red capet di Dune sceglie varie trame che si incastrano sul suo abito dal gusto gotico, rivelando audaci scorci di pelle. Tra le vip italiane abbiamo Delia Duran in Balmain, all’opening party di Sanremo con una mise che fascia le sue curve prorompenti e si apre in squarci sensuali.

Pizzo sexy con il vedo non vedo

Angelina Mango ha portato il see through sul palco del Festival di Sanremo con il look Etro indossato nella quarta serata. I ricami della jumpsuit lasciano intravedere la pelle nuda, coperta solo sui fianchi da un drappeggio. Anche Rosamund Pike ha scelto la trasparenza del pizzo per il look sfoggiato ai Bafta. Le linee e il colore dell’abito creano un effetto bon-ton ma il tessuto impalpabile che lascia ben visibile la biancheria porta una sfumatura sexy, accentuata dagli accessori in pelle nera. Audace e scanzonato il look Dolce&Gabbana di Ice Spice: un vestito di tulle sottilissimo con trame floreali arancioni, spacco profondo e scollatura bordata di pelliccia.

Le più audaci mostrano i capezzoli

Se si scelgono le trasparenze, tanto vale andare fino in fondo. Alcune vip sotto i top sottili scelgono di non indossare la biancheria intima lasciando i capezzoli a vista. E’ il caso di Amber Valletta in Ferragamo alla Milano Fashion Week, con un top nero a collo alto che lascia poco all’immaginazione. Anche Olivia Wilde opta per il nude look. L’attrice ha partecipato alla sfilata Saint Laurent a Parigi indossando un body in nylon finissimo indossato senza reggiseno. Allo stesso fashion show c’è Elsa Hosk, anche lei amante del see through, con il seno nudo sotto la blusa dal tessuto sottilissimo.

See through al Vanity Fair Oscar Party

Nella notte più glamour di Hollywood non sono mancate le star che hanno osato con il see trough, catalizzando i flash dei fotografi. Al Vanity Fair Oscar Party Vanessa Hudgens ha usato le trasparenze per valorizzare il pancione e annunciare così la gravidanza. Ospite dello stesso evento, Florence Phug ha puntato sul seno con un abito Gaultier etereo e delicato nel tessuto e nelle linee, ma reso hot dai capezzoli a vista. Nemmeno Anitta ha indossato il reggiseno sotto l’abito Fendi composto da una rete arricchita da perline che non nascondeva la pelle nuda.

Tra le vip che seducono con il see through c’è anche Paola Di Benedetto, con un look scintillante e malizioso e Chrissy Teigen, che fa sbirciare tra i fiori. Cercale nella gallery.

