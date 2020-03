Restare a casa? Georgina Rodriguez parte con il jet privato

La fidanzata di Cristiano Ronaldo in posa in aereo con accessori firmatissimi e costosissimi: è polemica

E’ polemica per la foto postata da Georgina Rodriguez sul suo profilo Instagram. Proprio mentre il premier Conte annunciava l’estensione delle limitazioni a tutta l’Italia per contrastare la diffusione del coronavirus, l’influencer pubblicava un’immagine di lei comodamente seduta sul jet privato. Le reazioni dei follower non si sono fatte attendere. Restate a casa… che ci serve Ronaldo – Niente quarantena – Partire fregandosene dell’epidemia, per i ricchi si può – Fermano il campionato e voi già pronti per andare in vacanza e noi comuni mortali a lavorare. E’ questo il tenore dei messaggi sotto al post di Georgina.

Va detto che forse lo scatto è stato realizzato qualche tempo fa e utilizzato da Georgina Rodriguez solo ora per esigenze contrattuali, essendo il post sponsorizzato da Prettylittlething. La Rodriguez infatti indossa una tuta grigia del brand, taggato nelle immagini. Sicuramente però la tempistica di pubblicazione non è stata delle migliori.

Quel che è certo è che, tuta a parte (costa solo 37 euro), Georgina Rodriguez è sempre piena di capi e accessori costosissimi. Come non notare la splendida Birkin di Hermès in coccodrillo nero, in vendita a circa 50mila euro? La modella ci abbina anche una borsa Dior da 1.600 euro, una pochette make-up Louis Vuitton da 390 euro e calzini Balenciaga da 100 euro. Anche il braccio di Georgina Rodriguez è da sogno e tutto firmato Cartier. Oltre ai bracciali della collezione Love (quello in oro bianco e diamanti costa 15.900 euro), salta all’occhio l’orologio Panthère con triplo cinturino da 36.800 euro.

Non mancano le frecciatine sportive da parte dei fan. Hai pestato un Inter – Hai schiacciato la maglia della Juve sulla scarpa sinistra, le scrivono. Le sneakers Reebok in primo piano infatti hanno visibilmente dello sporco sulla suola. In effetti una sempre attentissima al look come Georgina Rodriguez poteva almeno tagliare a dovere l’immagine!

