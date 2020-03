MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Meghan Markle è tornata a Londra come una regina. La lontananza dagli “intrighi di corte” deve averle fatto bene. Il legame con la royal family si sta pian piano allentando e il fatto che la duchessa di Sussex abbia tratto giovamento da questa distanza è sotto gli occhi di tutti. Abbracciata al suo principe, Meghan Markle è apparsa serena e bellissima. Un’infilzata di look riusciti le ha creato attorno il suo classico stuolo di adoratori social. Uno più di tutti, ha scatenato gli applausi: l’abito rosso indossato per la serata alla Royal Albert Hall.

L’occasione era importante e richiedeva un outfit adeguato: è stata l’ultima apparizione del principe Harry nel ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines, lasciatogli in eredità dal nonno. L’alta uniforme rossa con mostrine e riconoscimenti andava sottolineata, dalla consorte, con un look in pendant. Meghan Markle ha scelto un abito rosso Safiyaa, lungo fino ai piedi che evidenziava un fisico perfetto. Una deliziosa cappa sulle spalle terminava in un regale mantello sul retro. Accessori in nuance e piglio da primadonna hanno mostrato una duchessa sicura di sé e delle proprie scelte, senza paura dei giudizi atrui.

La rivalità con la cognata Kate Middleton è palese ma Meghan Markle non teme confronti. Non li teme nemmeno con se stessa, a dirla tutta. L’abito Safiyaa in versione celeste lo aveva già indossato nel 2018: allora era incinta di Archie e un piccolo pancino arrotondava il vestito all’altezza del ventre. Adesso invece la silhouette è più che invidiabile!

