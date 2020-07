Francesco Monte e Jennifer Lopez, la strana coppia di moda

Era gennaio quando Francesco Monte ha orgogliosamente condiviso il primo scatto che lo ritraeva come un divo di Hollywood, di fianco a Jennifer Lopez, per la campagna mondiale Guess by Paul Marciano. Dopo, la pandemia ha bloccato il mondo, il lavoro, qualsiasi progetto. Ma sul profilo dell’ex tronista le foto di questo brand non sono mai mancate, centellinate come oro colato, fino a quella recente con JLo in bikini.

Modello internazionale

Pare che sia stata proprio lei a volere a fianco Francesco Monte, scegliendolo addirittura per le sue qualità canore, di cui aveva dato prova a Tale e Quale Show. Nelle immagini dal sapore retrò Monte posa di fianco alla star come un misterioso, elegante, affascinante ed affabile partner. La differenza d’età come spunto appena percettibile e stuzzicante.

E’ una bella soddisfazione per l’ex tronista tarantino, poter mettere in curriculum di essere il volto di Guess. Brand che, oltre a Jennifer Lopez, annovera tra le sue testimonial anche Claudia Schiffer e Belen Rodriguez.

Affascinante conquistatore in tv

Una carriera, quella di Francesco Monte, da sempre legata al suo fascino e al suo ruolo di conquistatore e amante. Archiviata definitivamente l’esperienza a Uomini e Donne (in cui ha corteggiato Teresanna Pugliese ed è stato corteggiato da Valentina Vignali), Francesco ci ha provato con i reality: Isola dei Famosi e Grande Fratello VIP. In concomitanza con queste esperienze televisive, nel suo cuore è stato un avvicendamento tra Cecilia Rodriguez (che l’ha lasciato per Ignazio Moser), Paola Di Benedetto, Giulia Salemi.

Orde di fan innamorate commentano ogni movimento del muscoloso e pluritatuato ex gieffino, oltre ad annegare di like i patinati post social che lui concede.

Dal 2019 Francesco Monte ha una relazione con la modella pugliese Isabella De Candia. I due hanno trascorso insieme il lockdown e, oltre a condividere le stesse origini, sembrano molto innamorati.

Televisione, moda e… musica?

Si pensava che di fianco a lei Francesco Monte stesse compiendo definitivamente il salto di settore, dalla tv alla moda. Non è così: con un breve video in bianco e nero il focoso tarantino ha appena svelato l’ultima sua fatica. Il 17 luglio uscirà il suo primo singolo. Sarà la musica il suo nuovo “amore”?

