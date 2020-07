E se fosse Kim Kardashian la nuova First Lady d’America?

Kanye West sì è candidato come prossimo presidente degli Stati Uniti e la star degli scandali è pronta per la Casa Bianca

Nel 2017 Kim Kardashian aveva posato nei panni di Jackie Kennedy in versione First Lady d’America, davanti all’obiettivo di Steven Klein per Interview Magazine. Capelli cotonati, tubino, ambientazioni “da Casa Bianca” e la primogenita North West in braccio. Al tempo gli scatti avevano creato scompiglio e generato molte critiche nei confronti della star dei reality, accusata di aver scimmiottato malamente Jackie.

Kanye West presidente?

Ma cosa succederebbe se Kim Kardashian First Lady degli Stati Uniti lo diventasse davvero? Il 4 luglio, data ovviamente non casuale, Kanye West, marito della star dei reality, ha twittato così: “Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti”. Un annuncio che in realtà era atteso da tempo, il rapper non ha infatti mai nascosto questo suo desiderio. Nel 2018 Kanye aveva apertamente sostenuto Donald Trump, ora è pronto a correre contro di lui come candidato. Con un patrimonio stimato di 3 miliardi e l’endorsement di Elon Musk, proprietario di Tesla, West non avrebbe problemi di fondi per la campagna presidenziale.

La First Lady degli scandali

Ma torniamo a Kim Kardashian, che ha prontamente condiviso sui suoi canali l’annuncio del marito. Sex tape, due matrimoni falliti alle spalle, abiti succinti, trasparenze, lattice, un patrigno che ha cambiato sesso, scandali vari intorno alla famosa famiglia: la Kardashian è quanto di più lontano ci possa essere da una First Lady. Nel Paese dove tutto è possibile però non ci stupirebbe più di tanto nel vedere Kim, Kanye e i loro quattro figli ricoprire il ruolo di First Family.

Dal Wyoming alla Casa Bianca

C’è chi già fantastica immaginando l’outfit di Kim Kardashian per la cerimonia d’insediamento, intenta a ricevere il testimone dall’attuale padrona di casa, Melania Trump. Quella Melania Trump, ex modella immigrata, che nessuno avrebbe mai pensato di veder ricoprire quel ruolo. La strada tuttavia è ancora lunga e per il momento Kim è più orientata verso gli abiti da cowgirl, che sfoggia nel nuovo ranch da 14 milioni comprato di recente. Dopo l’immensa tenuta in Wyoming però, la prossima residenza dei Kardashian-West potrebbe essere la White House!

Related Posts