Da Naomi Campbell a Irina Shayk: star nude con la borsa costosa

L'accessorio più amato dalle donne si trasforma in un must-have per coprire inguine e seno

La borsa non è mai stata solo un accessorio. La borsa contiene il mondo in movimento di chi la indossa. Portafoglio, trucchi, fazzoletti, libri, telefono, cambi, cibi, bevande, agenda e, ovviamente, segreti vari. Dall’altro lato, a volte, la borsa non è necessariamente utile, ci sono modelli tanto minuscoli quanto introvabili che sono il sogno di tante donne. Poco pratiche e molto costose ma così desiderate. Nemmeno le star sono immuni al fascino delle it-bag.

C’è una tendenza che i più attendi avranno notato: in molte si fotografano nude e coperte solo dalla borsa. Le modelle più famose si sono messe in gioco per la raccolta fondi per le associazioni che si dedicano alla tutela dei più deboli. Organizzata da British Vogue, l’iniziativa è nata dopo la morte dell’afroamericano George Floyd. Nel lussuoso bagno di casa Irina Shayk si è scattata un selfie sensuale con una gonna animalier e il seno nascosto da una borsa rosso fuoco di Burberry. Jeans e una mini flap di Chanel per la top Candice Swanepoel, al naturale nel suo salotto.

Per la charity è scesa in campo anche Gigi Hadid, che però ha fatto spogliare il compagno Zayn Malik. Il cantante copre la schiena con un marsupio di Dior. La sorella di Gigi, Bella Hadid, si è invece dedicata ad un servizio fotografico homemade durante la quarantena. La protagonista negli scatti per la campagna Jacquemus? La borsa che cela l’inguine con maestria.

Per restare in tema inguine mascherato da una borsa, l’idea l’aveva lanciata Claudia Schiffer oltre vent’anni fa su Self Magazine. Per lei sguardo languido, lunghi capelli biondi e una micro Chanel. Sempre parlando di star planetarie, Naomi Campbell si è fatta ritrarre nuda sulla metropolitana di New York. A coprire le grazie solo le splendide it-bag Valentino. Avrà avuto con sé dei fazzoletti per coprire le sedute dei mezzi pubblici americani?

