Gigi Hadid e Zayn Malik hanno aspettato Halloween. Durante la notte delle streghe, mascherati come una normale famiglia americana, eccoli posare per un selfie di famiglia, in cui hanno mostrato per la prima volta la figlia. La bambina non ha ancora un nome pubblico ma pare abbia già una passione per i supereroi.

Con una tutina verde e una cuffietta ad uncinetto con attaccati quelli che dovrebbero simulare i capelli neri, eccola interpretare l’Incredibile Hulk. La bambina è nata il mese scorso e, a parte il dettaglio della manina, non era mai stata mostrata dai genitori. “My first Halloween” si legge sotto la foto pubblicata tra le storie e corredata di immagini attinenti al personaggio di ognuno.

Gigi Hadid ha scelto la tuta blu di Samus Aran, protagonista della serie di videogiochi Metroid. Si tratta di una delle prime videoeroine comparse sulle piattaforme di gioco. Con la tuta blu aderente Gigi sembra già tornata in perfetta forma.

Zayn Malik invece si ispira alla saga di Harry Potter: sfoggia gli occhiali del famoso maghetto ma la divisa di Serpeverde (Harry era invece della squadra di Grifondoro).

Alle spalle la scritta “LOVE” e dettagli di opere d’arte moderna: si tratta della nuova casa di Manhattan? Il volto della piccola non era visibile e la foto è scomparsa dopo poche ore, giusto il tempo di una veloce incursione nel mondo social. “Choose your player” cioè scegli il tuo giocatore, ha scritto Gigi Hadid in riferimento al suo personaggio. Con la bambina tra le braccia di papà e lei a scattare il selfie, sembra proprio che il ruolo di Supermamma sia quello che ha scelto al momento.

Related Posts