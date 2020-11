Il rapper riprende la moglie che cammina in soggiorno in intimo: ecco dove andava

Uella, uella! E’ questo l’apprezzamento che si sente in sottofondo in un video social. A pronunciare l’espressione, con cadenza milanese, è Fedez, comodamente seduto sul divano. La protagonista del filmato è invece Chiara Ferragni. In intimo e incinta. L’influencer passeggia per casa con addosso solo un tanga e un reggiseno bianco, entrambi Intimissimi, e delle lussuose pantofole in pelliccia rosa di Louis Vuitton (1.580 euro). Lui si chiede cosa stia succedendo, lei si ferma un attimo a favore di telefono e, di profilo, si accarezza il pancione in crescita.

Chiara Ferragni è già a metà della sua seconda gravidanza. A marzo lei e il rapper daranno al piccolo Leone, due anni, una sorellina. I due ci tengono a condividere tutto con i follower, compresi i siparietti divertenti come questo. Ma dove stava andando la Blonde Salad in lingerie e ciabatte di visone? La risposta è arrivata il giorno dopo il video di Fedez, direttamente sul profilo di Chiara. La Ferragni infatti era diretta alla cabina armadio, situata al primo piano del loro attico da sogno, per scattarsi qualche selfie.

“19 settimane oggi”, scrive Chiara Ferragni a corredo delle tre foto dove svela le forme che lievitano. Seno florido, ventre ammorbidito e un bagliore in volto tipico solo di una donna in dolce attesa. Chiara ama mostrarsi senza filtri, per promuovere messaggi di body love. C’è un altro dettaglio però che salta all’occhio: la Ferragni indossa sempre le stesse mutande. Il perizoma Georgia di Intimissimi è un must-have dell’imprenditrice per questo tipo di immagine allo specchio. In questi mesi l’ha già indossato innumerevoli volte, a partire da aprile, durante il lockdown. I graziosi fiori posti sugli elastici laterali incorniciano perfettamente le dolci curve della mamma-influencer.

