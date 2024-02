Gigi Hadid e Bradley Cooper: amore (e stile) per le strade di New York

Gigi Hadid e Bradley Cooper non si nascondo più. A cinque mesi dall’inizio della love story i due sembrano fare sul serio. “Sono molto innamorati e fanno progetti sul futuro” ha spifferato qualcuno nella loro cerchia ai magazine americani. Conferme da parte della modella e dell’attore non ce ne sono (e non ce ne saranno, loro sono estremamente riservati) ma le foto della coppia paparazzata a New York parlano chiaro.

La nascita di un amore

Il primo avvistamento di Gigi Hadid e Bradley Cooper insieme è arrivato a ottobre. I due erano stati immortalati nella notte all’uscita da un ristorante. Pochi giorni dopo, eccoli di nuovo insieme, di ritorno da quello che a tutti è sembrato un weekend romantico fuori città. Lei era appena uscita da una chiacchierata – e, anche in questo caso, molto privata – relazione con Leonardo DiCaprio. Lui veniva spesso affiancato alla ex Irina Shayk, le notizie di un ritorno di fiamma tra la modella e l’attore, genitori di Lea De Seine, sono infatti state a lungo all’ordine del giorno. In questi mesi, Gigi e Bradley sono stati immortalati più volte per le strade di New York ed è così anche per l’ultimo appuntamento.

Con Bradley Cooper al ristorante

Bellissimo, famoso e… gentile: Bradley Cooper le ha proprio tutte. L’attore hollywoodiano è noto per i suoi modi affabili, che utilizza (giustamente) anche con la fidanzata Gigi Hadid. I due sono stati ripresi a Manhattan, mentre si dirigevano in un locale per far colazione. Al loro arrivo su un iconico taxi giallo newyorkese, Bradley ha aperto la portiera della vettura per far scendere Gigi: che cavaliere! La coppia si è rapidamente diretta al ristorante: all’interno Cooper e la Hadid si sono scambiati tenerezze, con lei che l’accarezzava sulla testa e lui che guardava con occhi sognanti.

Jeans e mollettone per Gigi

Top model tra le più richieste a mondo, Gigi Hadid è nota anche per il suo stile street unico. Nella vita di tutti i giorni predilige un abbigliamento comodo ma cool, con capi larghi e scarpe comode, senza però rinunciare ai top brand. Mamma di Khai (nata nel 2020 nel corso della Milano Fashion Week), avuta con l’ex Zayn Malik, la modella deve pensare anche alla praticità.

A New York con Bradley, Gigi ha scelto un paio di jeans morbidi con frange colorate e scritte di Nigel Xavier (800 euro), abbinati a un maglioncino crop beige e a una chiodo in pelle di Holzweiler (1.280 euro). In tema accessori, la Hadid calzava le sneakers Adidas x Wales Bonner (326 euro), estremamente di tendenza. Sotto braccio faceva capolino una borsa nera di Miu Miu (2.400 euro) mentre i capelli biondi erano raccolti con un mollettone a quadretti bianchi e rossi di Emi Jay (32,95 euro).

A Milano da Donatella

Gigi Hadid è rientrata a New York dopo aver trascorso qualche giorno a Milano per la fashion week. La top, che ora fa anche la stilista, è sempre meno presente in passerella. Ma per la sfilata dell’amica Donatella Versace non poteva mancare. Gigi ha preso parte allo show della collezione autunno-inverno 2024/25. Lungo abito nero con bottoni frontali e dettagli sheer per la Hadid in passerella: sensualissima. L’eyeliner marcato sugli occhi si conferma un trend in voga anche per la prossima stagione. Dopo il défilé la modella ha presenziato all’esclusivo party Versace, sfoggiando un bustino animalier con dettagli barocchi. Una toccata e fuga italiana, giusto poche ore, per poi tornare dal suo Bradley Cooper: guardali, bellissimi e innamorati, nella gallery.

