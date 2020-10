A dieci giorni dal parto, ecco finalmente un’immagine di Gigi Hadid. La top model, dopo l’annuncio della nascita, non è stata prodiga con i follower. In tantissimi aspettavano altre foto della neonata e soprattutto di lei. Ma la famiglia è stata abile a non sbilanciarsi troppo. Silenzio sul profilo della mamma Yolanda Hadid e incredibilmente nemmeno Bella Hadid ha postato gli auguri per la sorella. Ecco però il primo video che le ritrae insieme… o no?

Bella, Gigi e… Rihanna

In macchina, sedute vicine, complici e affiatate come sempre, ecco Bella Hadid e Gigi Hadid canticchiare uno dei successi di Rihanna, “Umbrella“. La pop star ha presentato proprio in queste ore la sua collezione di intimo, e Bella ha sfilato per il marchio con un outfit davvero sexy!

“You have my heart, and we’ll never be worlds apart” recita il testo della canzone, che in italiano significa “Hai il mio cuore, e non saremo mai mondi separati”. Alla faccia di chi le voleva in lite, loro canticchiano ribadendo quanto il reciproco affetto sia forte.

Gigi Hadid è inquadrata per pochi secondi: quanto basta per vedere il suo ampio sorriso e il bomber rosso Kith x Russell Athletic x Vogue.

A ben guardare però c’è una data sul video: 18 novembre 2019. Forse le sorelle non si trovano nella stessa città, forse per tutelare la bambina dalla pandemia preferiscono non vedersi. Perché riproporre un video così datato? E’ comunque una dichiarazione d’amore per Gigi, da parte di Bella Hadid.

Le prime foto della bambina

Per quanto riguarda la neonata, dopo la manina, postata sui rispettivi profili social dei genitori per annunciarne la nascita, è circolato un altro fotogramma. Ritrae parte del braccio e del corpo, con addosso una felpina bianca col simbolo della Medusa: è il regalo di “zia” Donatella Versace, fa sapere Gigi Hadid taggando la stilista. Nella stessa foto una copertina rosa donata da Taylor Swift.

La collana “da mamma”

Sulla neomamma, invece, non ci sono molte notizie. Si vocifera che abbia partorito in casa, nella fattoria, quindi circondata dall’affetto della famiglia e in presenza del compagno Zayn Malik. Qualche giorno fa Gigi Hadid si è mostrata ai follower in un’inquadratura parziale in cui era visibile parte del collo e l’inizio del décolleté. L’intento non era di mostrare il seno, florido grazie alla maternità, ma la collana scintillante con la scritta “Mama“, di Jacquie Aiche, che Gigi Hadid può orgogliosamente sfoggiare al collo.

Related Posts