Mai come quest’anno c’è voglia di primavera. In queste settimane che stanno mettendo il mondo così duramente alla prova, vorremmo tutti avere qualcosa di positivo a cui pensare. Da Milano a Hollywood anche le star sono pronte ad accogliere il bel tempo e, prima della quarantena, avevano già iniziato a mettersi in intimo.

Per la stagione in arrivo le proposte di intimo sono femminili e delicate, tra pizzi sensuali e colori pastello. E’ bucolica la prima collezione sostenibile di Intimissimi. I capi che rispettano l’ambiente sono realizzati in tessuti dei quali si conosce la natura e la provenienza. Irina Shayk e Chiara Ferragni, storiche testimonial del brand, si sono fatte portabandiera della Green collection. La prima posa in studio, la seconda è sexy più che mai in camera da letto. Stessa ambientazione e stessa lingerie anche per Elisabetta Canalis, che ammicca alla fotocamera direttamente da Los Angeles.

Giulia De Lellis è giocosa e stuzzicante con addosso l’intimo di Tezenis, abbinato a simpatici cappellini e a occhiali da Lolita. Melissa Satta sceglie il mood sportivo e gli scatti in bianco e nero mentre posa fiera tutta stretta nel completo Diesel. Belen Rodriguez invece è romantica e copre la pancia con il body azzurro e la canotta beige di Jadea.

Oltreoceano, Emily Ratajkowski infiamma i social con l’intimo bollente della sua linea, Inamorata. Per lei slip striminziti e top che enfatizzano le forme perfette. Nessuno però è più hot di Rihanna che, per promuovere la nuova capsule di Savage x Fenty, costruisce dei veri set. Per la popstar alberi in fiore e un completo viola abbinato alla parrucca maliziosa. Non mancano le proposte wedding, con RiRi tutta (s)vestita da sposa con tanto di velo.

Infine, una star che non ti aspetti: Kylie Minogue. A 51 anni la cantante “tascabile” mette in mostra i suoi centocinquantadue centimetri con un body animalier con guanti incorporati di Vetements. Graffiante!

