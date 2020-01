Chiara Ferragni senza intimo ripresa dai fan: lei li gela

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Un voto al colore Non per tutte 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Chiara Ferragni, rientrata dal Messico, ha trascorso la domenica con Fedez sul Lago Maggiore. Il clima non rigido le ha consentito di scegliere un outfit quasi primaverile. Su Instagram l’influencer ha subito mostrato ai follower l’abbigliamento scelto per la giornata fuori porta.

Ecco quindi Chiara Ferragni postare il primo scatto della giornata: un’immagine in topless per mettere in risalto i… pantaloni. Un paio di jeans EB Denim, con un dettaglio di catene intrecciate: l’occhio dei fan non si è dedicato solo alle curve di Chiara ma anche all’intimo. Sbirciando nella particolare apertura laterale dei jeans, molti le hanno chiesto come potesse indossarli senza mutandine.

Chiara Ferragni, dimostrando di leggere i commenti, non ha lasciato cadere l’accusa e ha replicato con un ironico “di solito le indosso”. E in effetti guardando bene tra le catene si intravedono gli slip grigio perla. Seguono scatti con gli altri capi, in una sorta di spogliarello al contrario. Un outifit promosso anche dal marito Fedez che in una sua storia la definisce “una Britney Spears dei tempi d’oro”.

I Ferragnez sono quindi partiti da Milano e si sono diretti sul Lago Maggiore, destinazione finale Bee. La famiglia è stata ospitata per pranzo da Alberto Puppo e Monica Poletti, gli inventori di Kimyo, una sorta di “rifugio dell’anima” come lo definiscono loro stessi.

Calma, pace, relax (ma senza spa) e un panorama mozzafiato. Un qualcosa un po’ distante dalla vita frenetica degli influencer. Chiara Ferragni e Fedez hanno dedicato qualche istante della giornata per fare delle storie su Instagram. C’è anche il “fuorionda” di un momento d’affetto tra i due. Lo scatto di Chiara Ferragni presa al volo dal marito era infatti preceduto da una quasi caduta (con parolaccia) di Fedez, che non si aspettava tutta quella foga dalla moglie.

Una domenica alternativa questa per i Ferragnez: non hanno taggato il luogo dove si trovavano quindi non si è trattato di lavoro ma puro svago. O forse il primo passo verso l’adesione a qualche corso fornito da Kimyo. Ce ne sono di “tecnici” come il controllo del dolore, oppure la regressione alle vite precedenti con l’ipnosi.

Forse la voglia di riscoprire se stessi e il proprio passato ultra remoto? Il filosofo cinese Lao Tsu diceva: “Fai che il tuo cuore sia come un lago. Con una superficie calma e silenziosa. E una profondità colma di gentilezza”. Un po’ come quando Chiara Ferragni risponde ai suoi follower.

Related Posts