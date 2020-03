Rihanna pronta alle nozze? Intanto sceglie l’intimo sexy da sposa

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Per tutte le tasche un voto al colore Pericolosamente sexy 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Lo scorso autunno Rihanna fantasticava sul suo vestito da sposa. Cantante, attrice, modella, stilista: la barbadiana ha una vita piena e soddisfacente ma in fondo anche lei, come molte, sogna (sognava? Adesso ci arriviamo) l’altare. Durante un’intervista aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto collaborare con John Galliano, designer e amico di lunga data, per creare l’abito più importante.

A gennaio però la relazione di Rihanna con il miliardario saudita Hassan Jameel è finita, dopo tre anni di alti e bassi. RiRi e Hassan hanno vissuto una storia d’amore infuocata, tra baci appassionati ripresi dai paparazzi e litigate altrettanto epiche. Agli eventi ufficiali però non si sono mai presentati insieme e pare che fosse proprio la discrezione la chiave per far funzionare il legame tra la popstar e il rampollo della 12esima famiglia più ricca dell’Arabia Saudita.

Accantonato, per il momento, il sogno del matrimonio da favola, Rihanna non ha comunque rinunciato al suo desiderio: vestirsi da sposa. O meglio, svestirsi. La star ha posato in lingerie nuziale nella nuova campagna della sua linea di intimo, Savage x Fenty. Autoreggenti in pizzo, lungo velo, bigodini e perle tra i capelli: RiRi ammicca con addosso slip e reggiseno a fiori.

Ma a chi starà ammiccando? Si dice che dopo Hassan, Rihanna non sia rimasta con le mani in mano e abbia rispolverato un flirt di vecchia data, il rapper A$AP Rocky. I due “si stanno solo divertendo”, svelano gli amici. Lei, intanto, dovesse mai essere, la lingerie sponsale ce l’ha già pronta.

