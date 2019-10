Kendall Jenner, che ragazza… in gamba!

Stuart Weitzman l'ha scelta come testimonial per i suoi nuovi stivali ultrasexy

MORSO DELLA VIPERA Per tutte le tasche Pericolosamente sexy Idea regalo Un voto ai colori 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ una delle modelle più richieste del momento, in vetta alla classifica delle più pagate del mondo, cover girl delle riviste più prestigiose e volto dei brand più esclusivi. Una donna sicura di sé, con una personalità spiccata e che non teme paragoni: Kendall Jenner è perfetta per rappresentare Stuart Weitzman, che non a caso la sceglie per la seconda volta come testimonial.

La nuova collezione del brand è dedicata a donne dal carattere forte, che vogliono essere sexy senza rinunciare a sentirsi a loro agio. Gli stivali in suede stretch garantiscono un fit perfetto e tanta libertà di movimento, quelli in vinile fondono femminiltà e comfort, gli stivaletti allacciati dalla silhouette leggera e dalla suola ultracomoda sono ideali per donne forti e grintose.

Con indosso gli stivali over-the-knee, nel video promozionale Kendall Jenner dà sfogo a tutto il suo sex appeal, mentre si muove a ritmo di musica insieme al ballerino Lil Buck, con mise sexy e audaci e, ovviamente, gambe in primo piano. Ancheggia sinuosa, poi sorride e occhieggia all’obiettivo… è impossibile concentrarsi solo sugli stivali!

LEGGI ANCHE:

>>>Kendall Jenner, bikini e amico misterioso<<<