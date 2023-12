Tra regali di lusso e outfit da favola: il Natale dei vip

In questi giorni i social sono invasi dalle foto patinate dei famosi alle prese con i festeggiamenti del Natale. Da Los Angeles a Milano, passando per Miami, i vip hanno trascorso il 25 dicembre insieme ai propri cari. Tra tavole imbandite e giochi di società, saltano all’occhio gli outfit dei famosi e i regali che hanno ricevuto.

Natale casual

Come si vestono i vip nel giorno di Natale? C’è chi sceglie il lusso estremo e chi preferisce stare comodo. Sono molti i famosi che hanno optato per outfit casual. La gravidanza di Federica Pellegrini è agli sgoccioli: la sportiva ha festeggiato a casa con il marito Matteo Giunta. Maglioni rossi per entrambi, So Allure (192 euro) per lei, MC2 Saint Barth per lui. Per la prima foto di famiglia a quattro dopo l’arrivo della piccola London, Paris Hilton ha optato per comodi pigiami a quadretti coordinati. Camicia check anche per Melissa Satta, felice insieme al figlio Maddox e al fidanzato, il tennista Matteo Berrettini. Pigiama e vestaglia per Victoria Beckham, in Florida con la famiglia: i capi sono del suo brand di abbigliamento.

Le star elegantissime

Tra le star internazionali c’è chi si butta sull’eleganza, a partire, ovviamente, dalle Kardashan/Jenner. Kim Kardashian ha posato con i figli e lo scatto incantato ha fatto subito il giro del mondo. Con un abito color ghiaccio bordato di pelliccia, direttamente dagli archivi Mugler, l’imprenditrice è più in forma che mai. Le sorelline le danno però filo da torcere. Cocktail dress nero con piume bianche firmato 16arlington per Kendall Jenner: la top model è molto chic. Punta invece sulle paillettes d’oro Kylie Jenner, con un vestito aderente e super luccicante di Balenciaga.

Rosso per le vip

Il colore più natalizio che ci sia non poteva mancare questo 25 dicembre: sono diverse le famose che hanno scelto il rosso. Rita Ora è volata in Nuova Zelanda, terra d’origine del marito, il regista Taika Waititi. Total red per la popstar (che pochi giorni fa aveva le spine sulla schiena), sensuale con un malizioso minidress con cut-out sul seno. E’ molto sexy anche Izabel Goulart: in posa davanti a un albero di Natale, la top model mostra le lunghe gambe. Per lei cuissard in vernice (1.950 euro) e un abitino con dettagli floreali, tutto firmato David Koma. Stessa tonalità anche per Diletta Leotta, al suo primo Natale da mamma. La conduttrice, con un vestito in maglina, è raggiante insieme al fidanzato, Loris Karius, e alla figlia Aria.

R egali esclusivi e costosi

Dopo gli outfit, eccoci ai regali. Cos’hanno ricevuto le star? Chiara Nasti ringrazia la mamma per lo splendido cadeaux: l’influencer mostra ai follower una mini pouch di Chanel in pelle lucida viola. Alessia Marcuzzi fa le prove allo specchio con il piumino bianco e beige di Moncler (2.150 euro). In America, Alabama Barker ringrazia Kris Jenner per l’orologio Cartier e papà Travis Barker per il suv Mercedes. Questo è stato invece il primo Natale per il piccolo Rocky, nato dall’amore di Travis con Kourtney Kardashian: un sacco di doni per lui! Con i Ferragnez lontani dai social in seguito allo scandalo pandoro che ha travolto Chiara Ferragni, Fedez ha comunque postato un simpatico video della figlia Vittoria alle prese con la nuova bambola. Guarda nella gallery il 25 dicembre delle star… c’è anche una strepitosa Belen Rodriguez.

Related Posts