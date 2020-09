Parata di star alla sfilata (in presenza) di Laura Biagiotti

Un abito bianco. Una pagina pura, inondata di luce, sulla quale scrivere un nuovo capitolo. La sfilata di Laura Biagiotti si è aperta con un modello iconico della maison. Questa volta però non è solo un vestito ma un vero messaggio di rinascita e di speranza. Nella splendida cornice (l’espressione è pienamente meritata) della michelangiolesca piazza del Campidoglio, cuore di Roma, le ventiquattro modelle hanno sfilato con addosso i capi della collezione primavera-estate 2021.

E’ la prima volta in 55 anni di storia che Laura Biagiotti sceglie la Capitale come sfondo della sua linea pret-à-porter. “Un palcoscenico internazionale per un evento fortemente legato a Roma e ai suoi valori, sostenuto da un grande senso di responsabilità nel prendersi cura delle persone e del territorio”, ha dichiarato Lavinia Biagiotti. Il gruppo Biagiotti infatti ha restaurato la Scala Cordonata del Campidoglio disegnata da Michelangelo e i Due Dioscuri che la custodiscono. Presente, ovviamente, la sindaca Virginia Raggi, con un elegante abito nero con gonna plissettata e décolleté color ciclamino.

Sono tantissime le vip del panorama italiano che hanno presenziato all’evento. Non poteva mancare Romina Power, da decenni legata alla casa di moda. Per lei un caftano bianco con applicazioni gioiello e una borsa arcobaleno, simbolo di gioia. Anche molte altre star hanno scelto il bianco, colore per antonomasia di Laura Biagiotti. Milly Carlucci, Michela Quattrociocche, Rosa Perrotta e Mara Venier hanno tutte preferito questa tonalità per i loro abiti.

Anche Caterina Balivo era in total white. La serata è stata condotta proprio dalla conduttrice partenopea che, nel 1999, era già stata protagonista di un evento del Gruppo Biagiotti proprio in Campidoglio. Splendida con un lungo abito oro, Laura Chiatti ha posato sorridente mentre Nancy Brilli ha optato per un tessuto con stampati tanti francobolli italiani. A chiudere lo show ci ha pensato l’etoile Eleonora Abbagnato, che ha volteggiato sul palco con una grazia infinita. I più innamorati erano però Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che si sono scambiati baci appassionati nella città più romantica del mondo.

