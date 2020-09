In spiaggia a Malibù la modella osa un look insolito in cui nulla sembra lasciato al caso

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Come lo indossa Un voto al colore 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

D’estate, Alessandra Ambrosio praticamente vive in spiaggia. Tra relax al sole, lunghe passeggiate e partite a beach volley non si annoia di certo. Sempre sorridente e carica di energia positiva si diverte con gli amici e intanto sfoggia un corpo mozzafiato. Protagonisti assoluti dei suoi look estivi sono i bikini, meglio ancora se del suo brand Gal Floripa, che mettono in risalto il suo corpo tonico e asciutto ed evidenziano il lato B perfetto.

Il look insolito di Alessandra Ambrosio

Paparazzata a Malibù mentre si diverte con gli amici, Alessandra Ambrosio stupisce per il suo look, sexy e dal sapore futurista. La giornata non sembra delle più assolate, per questo la modella indossa un top candido a maniche lunghe e annodato dietro sopra il bikini tie-dye sui toni del celeste, del beige e del bianco. Un paio di occhialoni sportivi a specchio le nascondono completamente la parte superiore del viso. Per proteggere le mani Alessandra Ambrosio indossa anche un insolito paio di mezzi guanti grigi. Nemmeno le unghie sembrano lasciate al caso, perfettamente in linea con il mood generale del look. La french manicure inversa aggiunge un tocco inaspettato a una mise da spiaggia già di per sé inconsueta…

Scorci piccanti durante il match in spiaggia

Alessandra Ambrosio si diverte come una matta mentre gioca in spiaggia. In coppia con un amico è agguerrita come non mai e non si tira indietro per intercettare la palla. Si tuffa, ride, si rialza… tutto pur di vincere la partita. E mentre ce la mette tutta per portare a casa il risultato, offre all’obiettivo pose seducenti e scorci piccanti sul suo corpo abbronzato.

Finito il match, ecco il cambio di look. Via la maglietta e gli occhiali a mascherina, addio mezzi guanti. Alessandra Ambrosio sceglie una mise più fresca ed stiva, con lenti fumé e una leggera camicia bianca sbottonata sopra il bikini. Più classica, certo, ma non per questo meno intrigante…

