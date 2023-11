Il look perfetto per la festa di compleanno? Copia le vip

Per la propria festa di compleanno è fondamentale scegliere il look giusto, che ci faccia allo stesso tempo sentire perfettamente a nostro agio ma anche in grado di catapultarci al centro dell’attenzione. Gli abiti neri in questo senso sono sempre un’opzione valida e le vip che lo confermano sono molte, ma c’è anche chi preferisce colori accesi e brillanti e dettagli sexy per non rischiare di passare inosservata. Gli abiti da principessa poi sono una garanzia per essere una perfetta party queen.

Il total black è sempre una buona idea

Il total black è sempre una scelta apprezzata e anche per la propria festa di compleanno è sicuramente un’idea vincente. Ad andare in questa direzione è Diletta Leotta, che per il suo primo party da mamma ha scelto un vestito nero super aderente arricchito da mini rouches e reso ancora più sexy da un gioco di vedo non vedo. Elsa Hosk ha optato per un minidress bustier con gonna a palloncino Helsa: un look chic ma pepato che enfatizza le gambe e il seno. Alle celebrazioni per i suoi 40 anni, Nicky Hilton brillava grazie anche alla pioggia di cristalli che impreziosivano il suo vestito Alice and Olivia, con maniche lunghe e scollatura a girocollo.

Bianco per le vere party queen

Per essere una vera party queen la cosa più importante è l’attitudine, ma certo il look giusto aiuta e sceglierne uno principesco può essere una mossa azzeccata. Quello di Sofia Giaele De Donà è in tulle bianco, con sbuffi e trasparenze e una gonna vaporosa e lunga fino ai piedi: uno stile da vera principessa, completato dalla coroncina in testa. Tra le fan del trend princess c’è Clizia Incorvaia, anche se l’influencer lo rivisita in chiave sexy: l’abito è corto, la schiena resta nuda e la scollatura è profonda e impreziosita da tanti fiorellini delicati. Romanticismo e sensualità, un mix davvero esplosivo!

Rouches, laccetti e colori accesi per essere al centro dell’attenzione

Il trend barbiecore domina anche sui look per le feste di compleanno, da Antonella Elia a Taylor Mega entrambe in fucsia per spegnere le candeline. La prima ha scelto un abito lungo, con scollatura asimmetrica e una rouche che dal fianco scende a orlare il bordo. La seconda ha optato per un mindress sensualissimo con scollatura bordata di piume. Super sexy anche l’outfit di Kim Kardashian, al party per i suoi 43 anni in rosso Balenciaga, con i laccetti dell’abito che stringono e strizzano le sue curve e le rendono ancora più seducenti.

Cosa hanno indossato Kendall Jenner e Francesca Sofia Novello per la loro festa di compleanno? Cercale nella gallery.

