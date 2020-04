Laura Lena Forgia, un mix di contrasti per uno stile unico

Laura Lena Forgia ha oltre 270mila follower su Instagram e un discreto curriculum televisivo (da Temptation Island a L’Eredità e Pechino Express). Fra 10 anni, però, si vede in una fattoria tra galline e conigli. E’ sportiva, amante della natura e ama gli outfit comodi, ma per sentirsi sexy sceglie pantaloni aderenti e scarpe con il tacco alto. La sua personalità è un interessante mix di contrasti, che traspare anche nei look: alterna senza battere ciglio eleganti e sensuali abiti Philipp Plein a tute sportive Asics, risultando sempre perfettamente a suo agio.

Fashion addicted

A noi di Lookdavip Laura Lena Forgia ha raccontato che la sua passione per la moda è nata quando era bambina, e ci ha svelato: “Da adolescente non potendomi permettere una pochette Chanel, avevo messo poco a poco da parte i soldini e poi li ho spesi tutti”. Ora che è cresciuta continua a provare un amore incondizionato per i top brand, soprattutto se Made in Italy. Dolce&Gabbanae Fendi sono i suoi preferiti, che mescola per creare look sempre diversi in modo che rispecchino il suo stato d’animo. Adora i capi comodi, ma non sa rinunciare allo stile.

Viaggi, che passione

Ha iniziato a fare la influencer spinta da chi le chiedeva di condividere la sua vita e i suoi hobby. Così, quasi per gioco, ha portato gli altri nel proprio mondo. Concerti, eventi fashion in giro per il mondo, sport estremi come l’arrampicata sul ghiaccio: Laura Lena Forgia non si ferma davanti a niente.

“Nella salita sento più adrenalina e soddisfazione che nella discesa. Sono curiosa e sempre in movimento, viaggiatrice per lavoro e diletto”, ci ha rivelato. Fino a poco fa postava scatti da New York e da Londra, da Las Vegas e dalle vette francesi e intanto pianificava la sua prossima meta. Non si sa ancora quando si potrà viaggiare di nuovo, ma Laura Lena Forgia ha già deciso il contenuto della sua valigia: “Converse e scarpe con il tacco”.

