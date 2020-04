In piena emergenza sanitaria, non poteva mancare l'affetto della migliore amica Tori Spelling... ma con le mascherine

“Un compleanno che non dimenticherò mai!” scrive Jennie Garth, la Kelly Taylor della arcinota serie televisiva Beverly Hills 90210. Gli anni passano per tutti e l’attrice che interpretava la bionda teenager viziata quest’anno ha spento 48 candeline. Un festeggiamento diverso dai precedenti, in piena emergenza sanitaria, ma circondata dall’amore dei suoi cari e dei suoi amici. Non poteva mancare per lei l’affetto della migliore amica Tori Spelling, che nel telefilm interpretava Donna Martin. La loro amicizia si è mantenuta intatta nel tempo, così Tori ha trovato il modo di farle gli auguri personalmente anche stavolta.

Tori Spelling e il marito hanno caricato i cinque figli in macchina e sono andati a fare gli auguri a Jennie Garth. Fiori, torta e patatine, come ogni compleanno, ma a distanza. Kelly e Donna non si sono abbracciate: è bastato scambiarsi uno sguardo e qualche parola, con la mascherina.

“Ti voglio bene così tanto! Solo vederti da 2 metri di distanza mi ha reso felice”, ha scritto Tori. Sul suo profilo Instagram l’attrice ha postato alcune foto di Kelly e Donna ai tempi di Beverly Hills 90210. Un tuffo nel passato, per la gioia dei tantissimi follower che le seguono proprio per quella interpretazione di tanto tempo fa.

Sembra strano rivedere quei vestiti anni ’90, quei volti adolescenziali ben diversi da quelli che Jennie Garth e Tory Spelling hanno adesso. Eppure tra di loro le cose non sono cambiate. Sembra incredibile ma le due indossavano due vestiti a fiori molto simili per l’incontro. Saranno anche passati trent’anni, ma le due bionde sono ancora legatissime. Segno che l’amicizia, quella vera, sopravvive a tutto. E non si fa intimidire nemmeno dal coronavirus.

