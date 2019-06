Rihanna è stata da poco dichiarata da Forbes l’artista donna più ricca del mondo. Tra la musica, i profumi, la linea di abbigliamento e quella di lingerie, la star è riuscita in poco più di un decennio a costruire un impero economico.

Con tutti quei soldi a disposizione Rihanna potrebbe far posare le modelle più famose nelle sue campagne di moda e invece alla barbadiana piace proprio mettersi in posa davanti all’obiettivo. Ovviamente, più è svestita e meglio è. Il suo brand di intimo, Savage x Fenty, ha proposte per ogni tipo di corpo femminile e vende tantissimo. La protagonista indiscussa delle pubblicità però è sempre e solo lei.

Per il lancio della collezione estiva Rihanna fa alzare ulteriormente le temperature in una serie di scatti provocanti. Fasciata in slip e reggiseno giallo o stretta in un body bronzo, la cantante è bollente e spudorata.

In una recente intervista per il magazine Interview, RiRi ha dichiarato di voler mettere su famiglia insieme al fidanzato Hassan Jameel. Con quei completini sexy è già sulla buona strada.

