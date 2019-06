Royal Ascot tra api, cavalli e teiere… in testa

Il Royal Ascot non è solo l’evento ippico più importante del mondo, è anche e soprattutto l’occasione tanto attesa da borghesia e nobiltà inglese per sfoggiare i look più stravaganti.

Intorno alla manifestazione c’è sempre tanta curiosità ma non per i fantini in gara bensì per… i cappellini. Come di consuetudine, la Royal Family ha presenziato anche quest’anno. La regina Elisabetta, Kate Middleton, Beatrice e Eugenie di York si sono fatte fotografare nei loro abitini azzurri in pendant e coi loro copricapi insoliti.

I cappellini dei reali però non sono niente in confronto a quelli che si sono visti per questa edizione del Royal Ascot. Maxi bouquet floreali, cavalli, teiere, api, pompom giganti: ce n’è davvero per tutti i gusti. Il vero trend 2019 però è rappresentato dai copricapi realizzati con… i propri capelli. Un po’ grotteschi e con poco buongusto. Li trovate nella nostra gallery, insieme a tutti gli altri.

