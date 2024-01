I look di gennaio: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo gennaio?

Gennaio in bikini per le star

Sono tante le star che hanno iniziato il nuovo anno al caldo: i loro look prevedono ovviamente il costume da bagno. Per lavoro o per vacanze, le vip hanno sfruttato le feste natalizie per volare ai tropici. Nonostante si sia sposata a settembre, Francesca Ferragni è riuscita a fare la luna di miele solo questo mese: alle Maldive nel bikini giallo di MC2 Saint Barth è super allegra. Wanda Nara è tornata in Argentina, insieme al marito Mauro Icardi. I due hanno postano scatti bollenti dove, innamorati più che mai si scambiavano baci ed effusioni. Lei è sexy nel due pezzi nero Diesel.

Sirene e fatine

I look delle vip in questo inizio di 2024 sono romantici e fiabeschi. Due star americane si sono buttate sul mermaidcore, il trend che da qualche anno impazza sui social e che invita a vestirsi come le sirene dei fondali marini. Tessuti metallizzati, paillettes effetto wet, colori pastello: le opzioni sono infinite. Kim Kardashian illumina la notte in un minidress viola effetto metal di Rick Owens. Sfumature di lilla per Chrissy Teigen, luccicante con un blazer lungo Dries Van Noten abbinato a una sottoveste tutta pizzi e sequin. Ilary Blasi sembra invece una fatina nell’abito rosa di Bartolotta & Martorana: l’ampia gonna in tulle ricorda i vestiti delle principesse delle favole mentre gli elastici sul décolleté sono un tocco sensuale. Effetto shimmer anche per Claudia Schiffer, sul red carpet con il suo gatto e con un long dress Versace molto simile a quello che lei stessa aveva indossato l’anno scorso in passerella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Da Giorgia Soleri a Rihanna: le più sexy

In tema di sensualità, sono moltissime le star che osano con look provocanti. Giorgia Soleri ha festeggiato in un locale di Roma il suo compleanno: l’abito indossato per il party è tutto trasparente e viene da… un sexy shop. Foto hot anche per Rihanna, miglior testimonial per la sua linea di intimo. La star anticipa San Valentino pubblicando gli scatti della collezione Savage x Fenty per la festa degli innamorati. Nella lingerie rosa acceso, abbinata al rossetto, è più maliziosa che mai. Guarda nella gallery i look di gennaio delle star.

Related Posts