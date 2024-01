Fiori veri, code equine, cristalli e… bambini: i look delle star a Parigi

Sta per calare il sipario sulla Paris Haute Couture Week: che edizione questa di inizio 2024! Da tempo tempo non si vedevano tante star affollare i parterre delle sfilate di alta moda. In passerella ci sono le collezioni ma tutti si concentrano sulle famose in prima fila, tra abiti da favola e gossip.

Strabiliante JLo

Jennifer Lopez è sbarcata a sorpresa in una fredda Parigi… alzando le temperature. Sulla cresta dell’onda da oltre due decenni, la star latina non si lascia certo intimorire dall’agguerrita concorrenza. Partita anni fa dal Bronx, JLo è arrivata (tra gli altri successi) in prima fila alle sfilate haute couture. Tre défilé per lei e tre look da capogiro. Da Schiaparelli si è presentata con un outfit surrealista che ruotava intorno a un cappotto fatto di 7.000 petali di rosa veri, tenuti freschi e vivi dall’acqua zuccherata. Capelli a caschetto e occhiali eccentrici completavano la mise. Fiori anche da Elie Saab ma qui la Lopez, con un lungo abito verde e una cappa bucolica, è molto più eterea (e un po’ sexy, grazie alla scollatura profonda). Gran finale da Valentino, con un elegante long dress nero ricoperto di oblò di cristalli sulle braccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Le italiane a Parigi

A Parigi per la fashion week di alta moda si sono viste anche tante italiane. Presenza fissa da Dior, Beatrice Borromeo non è mancata nemmeno questa volta allo show haute couture di Maria Grazia Chiuri. Toni nude per lei, classica con un abito beige dalla gonna a ruota con intricati ricami, su cui portava un giacchino floreale. Gli stivaletti da Signora del West completavano la mise. Registro diverso per Giulia Salemi, sensuale da Zuhair Murad con un tubino nero: il modello, con cut-out sui fianchi, era arricchito da dettagli gioiello sulle spalle. In molti si aspettavano di (ri)vedere Chiara Ferragni agli show parigini: l’influencer alle prese con gli scandali di beneficenza è rimasta a Milano, al suo posto c’era però la sorella, Valentina Ferragni che, da Schiaparelli, ha debuttato il nuovo colore di capelli, un caldo cioccolato.

Da Rihanna a Kylie Jenner: sfilate formato famiglia

Da Dior, Rihanna ha catturato l’attenzione dei fotografi (ma l’ha fatto anche Deva Cassel, all’evento con il nuovo fidanzato). L’ultima volta allo show prêt-à-porter del brand la popstar era incinta del primo figlio e si era presentata con un nude look da far girare la testa. A questa edizione è arrivata al défilé con un outfit sporty-chic, composto da piumino maxi effetto stropicciato, longuette nello stesso tessuto, décolleté bianche a contrasto e un cappellino da baseball. Ad attenderla in albergo (sono stati immortalati tutti insieme in aeroporto) c’erano il compagno Asap Rocky e i due figli, RZA e Riot. Kylie Jenner invece la figlia l’ha portata in prima fila. L’imprendtrice e la piccola Stormi, 5 anni, sono arrivate da Valentino con due mise abbinate: long dress nero, coprispalle in piume di struzzo e occhiali scuri a celare lo sguardo.

Carla, Charlotte, Zendaya: che stile!

Tra tante star è difficile stilare una classica dei look più riusciti, molte infatti si sono distinte per l’originalità. Da Schiaparelli, Zendaya ha optato per un total black drammatico. Dolcevita con nodi sulle maniche, gonna dallo strascico esagerato che simula una coda equina, gambaletti e frangia crop: solo a lei poteva riuscire un outfit così. Ha trovato il modo di stupire anche Carla Bruni, con il buco della serratura… sulle scarpe. Se è però vero che il troppo stroppia, tra tanta voglia di eccentricità, a volte si ammalia di più puntando sulla semplicità: Charlotte Casiraghi è splendida con un look Chanel casual ma très chic. Jeans a sigaretta, cappottino pied-de-poule, Mary-Jane con dettagli in vernice: cosa c’è di più francese? Guarda nella gallery i look delle star alla Paris Haute Couture Week: ci sono anche Gwyneth Paltrow e Naomi Campbell.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

