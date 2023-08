Da Cecilia Rodriguez a Sofia Vergara, le vip si vestono di fiori

Tra le fantasie che hanno colorato questa estate, quella a fiori è stata sicuramente una delle più amate dalle vip. Fresca, gioiosa e soprattutto molto versatile: è in grado di comunicare delicatezza e romanticismo ma anche audacia e sfrontatezza. Tra chi sceglie deliziose roselline mini e chi si fa notare con papaveri maxi, ecco le scelte di tendenza.

Fantasie delicate

Piccoli fiori delicati rendono romantici gli outfit estivi delle vip. A cominciare da Chiara Ferragni che, in vacanza a Ibiza, indossa un modello da gusto retrò, con corpetto attillato e gonna corta e ampia con piccoli bouquet dai colori tenui. Fantasia floreale minimal sul rosa e giallo, con strizzata d’occhio agli anni Ottanta, per Alice Campello nel suo minidress Magda Butrym. Anche Emily Ratajkowski sposa la tendenza del flower power: a spasso a New York sfoggia la sua chioma rossa con addosso un mindress attillatissimo decorato da rose.

Colori accesi e vivaci

Ma le fantasie floreali non sono solo sinonimo di delicatezza e romanticismo: c’è anche chi le sceglie per catturare gli sguardi con colori accesi e contrasti forti. E’ il caso di Cecilia Rodriguez in Mar De Margaritas, con fiori bianchi e celesti che si stagliano sullo sfondo nero. Paola Di Benedetto sceglie un vestito aderente dalla scollatura hot di un bel verde brillante sul quale spiccano gli anthurium rossi. Valentina Ferragni opta per un completo dai toni squillanti: bustier e minigonna hanno il fondo giallo che fa risaltare le rose fucsia.

Maxi fiori

Sbocciano grandi papaveri sull’abito di Khloe Kardashian. Per la sua vacanza in Italia l’influencer ha scelto un modello Dolce&Gabbana, con grandi fiori rossi su sfondo bianco che, insieme ai gambi verdi, richiamano i colori della bandiera del Belpaese. E’ dello stesso brand made in Italy il vestito di Sofia Vergara, scollatissimo e attillato sui fianchi con una fantasia floreale colorata e vistosa, tra ortensie e peonie maxi. Anche Ashely Graham opta per un pattern fiorito, nello slip dress Favourite Daughter la modella si fa notare.

Si veste di fiori anche Costanza Caracciolo, che sceglie però i pantaloni. Il suo completo super sexy lo trovi nella gallery…

