Elisabetta Canalis, pose bollenti nella lingerie di pizzo super sexy

Che sia in spiaggia, a cena, nei boschi, a casa o in palestra, Elisabetta Canalis è sempre e comunque una bomba sexy. La showgirl ha trascorso un’estate all’insegna della serenità (oltre che della sensualità). Dopo il divorzio dal medico statunitense Brian Perri, Elisabetta ha ritrovato il sorriso al fianco di Georgian Cimpeanu, giovane campione di kickboxing tutto muscoli. La comune passione per lo sport ha fatto accendere la scintilla tra i due, che ora sono inseparabili. La gioia della Canalis è palpabile e il suo fisico è più perfetto che mai.

Nella natura con Georgian

29 anni per Georgian Cimpeanu, 44 anni per Elisabetta Canalis: la differenza d’età non è assolutamente un problema quando ci sono passione e sentimenti comuni. E’ così che le giornate di questa nuova coppia trascorrono all’insegna del fitness e della spensieratezza. Dopo aver passato le vacanze in Italia, con anche la figlia Skyler Eva Perri, avuta dall’ex marito, la Canalis si è concessa un weekend con Cimpeanu e alcuni amici nel parco nazionale di Yosemite, in California. Passeggiate e romanticismo per i due, tra campeggio e divertimento in auto. Elisabetta ha scelto dei look perfetti per l’occasione wild. Per lei camicia in flanella a quadri, shorts animalier di P.E Nation (47 euro) e le esclusive sneakers della collab New Balance x Mowalola (327 euro): comoda ma cool.

Sponsale in bianco

Una volta tornata a casa a Los Angeles, Elisabetta Canalis… si è spogliata. La collaborazione dell’ex velina con Intimissimi dura ormai da parecchi anni. Stagione dopo stagione Elisabetta delizia i follower con i nuovi capi maliziosi del brand italiano di lingerie. Questa volta ha alzato ulteriormente l’asticella della sensualità, regalando ai fan degli scatti bollenti. La prima proposta è candida ma non per questo poco hot. La vestaglia bianca, lasciata aperta, svela un completo in tonalità, composto da reggiseno a balconcino con dettagli floreali e perizoma abbinato. Elisabetta sorride e il candore di questo look, dal sapore un po’ sponsale, fa battere il cuore ai fan più romantici, che già sperano di vederla di nuovo all’altare in abito bianco.

A tutto pizzo

Il look total white non è però l’unico indossato da Elisabetta Canalis. “Lace season has started” (la stagione del pizzo è iniziata) scrive la modella a corredo delle immagini. In effetti gli outfit scelti da Elisabetta ruotano tutti intorno al pizzo. Il body nero scollatissimo e allacciato sulla schiena è classico e molto provocante: un motivo a V sembra infatti voler indicare l’inguine. Altro cambio per la Canalis che, per la terza e ultima proposta, opta per il fucsia. La vestaglia a fiori è abbinata a un completo composto da un tanga che sottolinea gli addominali e a un reggiseno con ferretto trasparente, che mostra in parte i capezzoli. Quale delle tre mise è la più riuscita? Sfogliate la nostra gallery per decidere.

Related Posts