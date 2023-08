Comode, cool e costose: le star in vacanza scelgono la borsa di paglia

Prada per Giulia Salemi, Saint Laurent per Elena Santarelli, Celine per Wanda Nara

Cosa c’è di più estivo di una borsa di paglia? Comoda, capiente, pratica: la rafia bag è molto popolare sulle spiagge del Mediterraneo. Accessorio per eccellenza delle signore chic francesi e italiane, da tempo non è più relegata esclusivamente agli stabilimenti balneari. Adesso è parte integrante dei look per tutte le occasioni della stagione calda. Sul lettino, a passeggio per le località di mare, in barca, al ristorante: il panier è un must-have anche per le star. Ecco i loro modelli preferiti.

Le classiche

Con il suo fascino intramontabile, la classica borsa di paglia è realizzata sui toni del beige, con dettagli in pelle. Le vip di casa nostra optano per modelli eleganti e molto costosi, che mettono ben in evidenza il brand. Per una giornata in alto mare Marina Di Guardo sceglie una tote di Prada molto capiente. Wanda Nara e Costanza Caracciolo puntano sulla super cool Panier Triomphe di Celine: versione grande per l’ex velina, proposta piccola per l’argentina. Look da spiaggia perfetto per Elena Santarelli, splendida sulla sabbia con shorts e bikini marrone: in mano stringe la Crochet Panier di Saint Laurent (1.350 euro). Alessia Ventura posa con il modello di Rue Madam Paris (150 euro) mentre Rosa Perrotta preferisce Shein (13,25 euro).

Le straniere

Sono diverse le star straniere che hanno scelto l’Italia per le loro vacanze. Nello specifico, è Capri la meta preferita sia da Sofia Vergara che da Heidi Klum. Nel primo viaggio da single, dopo l’addio a Joe Manganiello, la Vergara ha condiviso con i fan ogni attimo delle sue giornate. Tra le tantissime it-bag nella valigia dell’attrice figura anche la Rive Gauche con logo stampato di Saint Laurent (1.550 euro). Scelta più frizzante per la Klum. La top in barca davanti ai Faraglioni posa con la Capri Bigraffia di House of MuaMua: la borsa ha l’immagine di Coco Chanel versione cartoon (235 euro).

Coloratissime

Ma chi l’ha detto che le borse di paglia debbano essere esclusivamente beige? Sono sempre di più i modelli colorati e giocosi. In vacanza in Turchia con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi si scatta un selfie allo specchio con una tote piccola verde acqua di Prada (1.300 euro). Valentina Ferragni in Sicilia per l’addio al nubilato della sorella Francesca abbina il bikini multicolor alla maxi bag sui toni del rosa e dell’arancione firmata Loewe. Guarda nella gallery tutte le rafia bag delle vip.

