Eleganti e sensuali in spiaggia con il costume intero: da Ilary Blasi a Alessia Marcuzzi

Molte lo scelgono bianco, ma non mancano le fantasie allegre. Per chi vuole provocare, focus sul décolleté

Più elegante del bikini, ma non per questo meno sensuale, il costume intero continua a mietere vittime fashion tra le vip. Sono tante quelle che lo scelgono per le loro vacanze al mare o per il relax a bordo piscina, sfoggiandolo anche sui social (come Elettra Lamborghini). Tra quelli a tinta unita i preferiti sono i bianchi, ma piacciono anche le fantasie accese e allegre. Il tocco piccante è dato dalle scollature, che si fanno sempre più profonde e intriganti.

Quelle che vanno in bianco

Per Ilary Blasi è un’estate all’insegna della sensualità e, dopo i bikini sexy sfoggiati in Brasile, si rilassa a bordo piscina con un costume intero bianco. Una scelta che piace anche ad Alice Campello, sensualissima in un Max Mara dalla scollatura bollente. Clizia Incorvaia usa il beacwear immacolato per lanciare un messaggio: “Bride to be (may be)” (in italiano: Presto sposa, forse) si legge a lettere di strass. Un annuncio sibillino per i follower, o un invito a sbrigarsi diretto a Paolo Ciavarro?

Costume intero, vince la fantasia

Piacciono molto anche le fantasie colorate e più sono vistose e squillanti, meglio è. Valentina Ferragni punta sul rosa fluo di Fendi con logo all over tono su tono. Il beachwear Changit di Giorgia Palmas è arancione con fantasia bandana sui toni del rosa, senza spalline e con laccetto in vita che sottolinea il suo fisico tonico. Cecilia Capriotti è esplosiva in spiaggia, con le sue curve provocanti enfatizzate dal motivo floreale del costume intero Gucci.

Focus sul décolleté

Casto solo all’apparenza, il costume intero permette di giocare con la provocazione e le vip lo sanno bene. Alessia Marcuzzi apre leggermente la zip del suo body verde, stuzzicando con malizia l’immaginazione dei follower. Elisabetta Gregoraci posa con un Cotazur il lurex con varie tonalità di celeste degradé. Anche lei sottolinea il seno con una scollatura vertiginosa che si chiude con un anello. Il beachwear Federica Tosi di Elena Santarelli ha un seducente oblo sul décolleté che lascia intravedere scorci di pelle ma senza mostrare troppo.

Anche Martina Colombari sfoggia un costume intero, solo che il suo, oltre a non essere scollato, ha anche le maniche lunghe! Cercalo nella gallery

Related Posts