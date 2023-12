Manicure per le feste, ecco le idee da copiare alle vip

Tra aperitivi con gli amici, feste aziendali, cene con i parenti e pranzi in famiglia gli outfit da sfoggiare durante le feste sono infiniti e tutti vanno curati nei minimi dettagli. Un ruolo chiave lo riveste la manicure, soprattutto in occasioni in cui le unghie sono in primo piano, come quando si aprono o si consegnano i pacchetti regalo. Anche in questo caso le vip vengono in aiuto, proponendo sui social idee e spunti e mettendo in evidenza i trend di stagione in fatto di smalti.

Manicure rossa, la più natalizia che c’è

Il rosso è senza dubbio il colore delle feste. Quest’anno ha iniziato a colorare gli outfit delle vip già dall’autunno e nel periodo natalizio impazza anche sulla manicure. Quella scelta da Aurora Ramazzotti prevede unghie non eccessivamente lunghe e un allegro scarlatto effetto vetro: negli scatti social l’influencer mette in evidenza le mani per mostrare i gioielli Morellato. Bianca Atzei propone una tonalità più intensa e profonda, mentre lo smalto proposto da Francesca Cipriani ha un effetto perlato.

Unghie “a tema” per le feste

Il periodo natalizio è perfetto per giocare con la manicure e osare con colori pazzi o effetti particolari come quello proposto da Paola Turani: un effetto velluto dalle sfumature cangianti, perfetto per il clima di fine anno. Anche Chiara Ferragni si butta a capofitto nell’atmosfera delle feste con un colore scuro e insolito: le sue unghie sono blu come un cielo notturno sul quale si stagliano tante stelle dorate. Michela Persico sceglie uno smalto marron glacé che ricorda nel colore uno dei dolci più amati di questo periodo. Insieme alle unghie, mostra l’anello di fidanzamento che le ha regalato Daniele Rugani.

Nuance delicate ma con un tocco in più

Per le nuance neutre e delicate ogni stagione è quella giusta, come dimostra perfettamente Beatrice Valli con le use unghie laccate di rosa. Ma sotto le feste anche la manicure più sobria può accendersi di un tocco in più. Elena Morali per le sue unghie lunghissime sceglie una classica french illuminandola però con un tocco di glitter. Soleil Sorge dal canto suo punta su uno smalto trasparente, e anche lei lo rende prezioso con tante pagliuzze luccicanti e iridescenti.

