Francesco Facchinetti a spasso con la figlia Mia: che stile!

Francesco Facchinetti è un papà orgoglioso e sui social non manca mai di pubblicare contenuti pieni d’amore sui suoi figli. La primogenita, Mia Facchinetti, è nata dalla relazione con Alessia Marcuzzi. La ragazzina, 12 anni, vive a Roma con la mamma ma va spesso a trovare Facchinetti. In questi giorni che precedono il Natale, il duo padre-figlia è stato paparazzato in centro a Milano.

Una famiglia felice

“Grazie a mia moglie che mi ha supportato e sopportato in questi 10 anni, se tutto è accaduto da quando ci siamo incontrati un motivo ci sarà. Grazie ai miei figli che mi hanno dato più forza di quanta ne potessi immaginare” scrive Francesco Facchinetti su Instagram, nel postare gli scatti della spettacolare festa di Natale della sua agenzia di management, che segue attori, cantanti, registi e influencer. Un’impresa che Francesco segue con passione: il successo è merito anche del sostegno della sua famiglia. Lui e Wilma Faissol sono sposati dal 2014 e hanno due figli, Leone e Lavinia. Wilma ha anche un’altra figlia, Charlotte, nata da una precedente relazione e poi c’è Mia, avuta da Alessia Marcuzzi: la loro è una famiglia allargata e molto unita.

A spasso con Mia

Mia e Francesco Facchinetti passeggiano in una fredda Milano. I due chiacchierano, sorridono, lui controlla il telefono, lei si guarda intorno: un bel pomeriggio tra un papà e la figlia quasi adolescente. Lo stile street di Mia è perfetto per la sua età: sweatpants grigi, sneakers Nike (95 euro) bianche e una felpa Subdued che recita la scritta “there’s nobody like me” (non c’è nessuno come me). Passiamo ora all’outfit di Facchinetti. L’imprenditore non ha mai fatto mistero della sua passione per la moda eccentrica e ha tenuto fede al mood anche in questa occasione. Francesco non passa inosservato con un coloratissimo piumino di Jeremy Scott, dall’effetto arlecchino. La tuta marrone, con una silhouette baggy, è firmata Adidas: spiccano infatti le tre iconiche bande bianche del brand tedesco. Sulle spalle porta una borsa capiente, la Tote Bag di Marc Jacobs (225 euro), in beige, con tracolla nera.

Capelli biondissimi

L’outfit di Francesco Facchinetti spicca in una grigia giornata milanese ma è impossibile non notare anche i capelli biondi platino. Ciuffo lungo e spettinato per lui, sul davanti ci sono anche delle ciocche arricciate che scendono sulla fronte, sono i famosi “tirabaci”. Facchinetti non ha mai fatto mistero dei suoi problemi di calvizie e, da qualche anno, utilizza dei patch cutanei, ovvero delle protesi che si applicano direttamente al cuoio capelluto. Lui non perde occasione per pubblicare le sue diverse acconciature. “Mi sono trasformato in Ken di Barbie” ha annunciato a ottobre ai follower, mostrando la nuova chioma biondissima. Un’acconciatura che sfoggia anche adesso con orgoglio: guarda tutte le foto nella gallery.