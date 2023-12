Regali di Natale? Prendi spunto dai vip

Natale si avvicina e la frenesia da regali dilaga. Cosa donare ad amici e familiari? Quello con lo shopping tra le vetrine illuminate è un appuntamento immancabile e per certi aspetti piacevole, ma a volte trovare l’idea giusta può essere complicato. Per fortuna ci vengono in aiuto i vip, che sui social lanciano alcune idee da impacchettare sotto l’albero.

Dal cappellino al libro: il regalo facile

Non serve spendere una fortuna, basta puntare sull’oggetto giusto.

Il fidanzato che non ha perso un match di Jannik Sinner apprezzerà di sicuro la maglia portafortuna del campione italiano.

“Accendi il mio fuoco” è l’esordio narrativo di una delle migliori voci della comicità italiana, Brenda Lodigiani: non fa ridere, fa riflettere.

W il Natale

Un tocco natalizio rende i regali più significativi: se pensate che il classico “maglione di Natale” sia da considerare trash o cheap è perché non avete visto quello MC2 St Barth di Elisa Maino e Giulia De Lellis.

Perfetti per sorelle o nipotine i pigiami rossi e verdi Yamamay che indossa Costanza Caracciolo insieme alle sue piccole: un look in pendant che conquisterà chi lo riceve.

Idee make up

Il prezzo è abbordabile e il marchio è sempre apprezzato: il balsamo labbra Prada è un regalo con cui si va sul sicuro. Chiara Ferragni lo ha ricevuto dalla maison, noi possiamo acquistarlo online per i nostri last minute. Mi raccomando: non chiamatelo semplicemente “burro cacao”!

Regali di lusso

Tutt’altro pianeta: i regali di lusso. Quale fidanzata non vorrebbe ricevere gli orecchini Van Cleef Arpels che indossava recentemente Kate Middleton? Per gli uomini che si godono la vita si può optare per la tuta Brunello Cucinelli di Patrick Dempsey. Se avete questa disponibilità economica… buttatevi!

Altri spunti, costosi o low cost, sono nella gallery (ci sono anche i prezzi).

