Maria De Filippi passione tailleur: a “Tu sì que vales” cambia stile ogni puntata

Il successo di Tu sì que vales ormai è consolidato e anche con la nuova formazione conquista il consenso del pubblico. Merito dei talentuosi artisti in gara, della conduzione frizzante in mano a Martìn Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, della presidentessa della giuria popolare Sabrina Ferilli e ovviamente dei giurati. Accanto a Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, impeccabili nel loro ruolo, e Maria De Filippi dà prova una volta di più di avere stile da vendere. Per il sabato sera la conduttrice ha abituato i fan all’eleganza, e anche in questa edizione del talent non delude le aspettative sfoggiando puntata dopo puntata tailleur che si fanno ricordare.

Richiami agli anni 70

Per questa edizione di Tu sì que vales, Maria De Filippi ha deciso di puntare sui tailleur, in linea con il trend del momento. Spesso e volentieri Queen Mary sceglie modelli che strizzano l’occhio alla moda anni ’70. Lo fa ad esempio con il completo arancione Hebé Studio. La giacca doppiopetto è d’ispirazione militare e ha revers a lancia, i pantaloni sono a zampa: tutti dettagli che, insieme al colore deciso e vitaminico, sono inconfondibilmente legati a quel decennio. La stessa cosa vale per il modello in denim stone washed Alexander McQueen, con giacca avvitata e jeans flared: tessuto e stile hanno dominato la moda di cinquant’anni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Maria De Filippi punta su colori accesi e vivaci

Non ha bisogno di effetti speciali per farsi notare, ma Maria De Filippi a Tu sì que vales sceglie di osare con colori che spiccano. I suoi tailleur si accendono spesso di tinte vivaci e allegre come il rosa salmone del completo Etro in tessuto damascato. Una mise tutt’altro che sobria e che sa essere elegante se indossata, come fa lei per il sabato sera, con i tacchi alti, ma che assume un allure sportivo se proposta con le sneakers (come si è vista ad Amici la settimana successiva). Anche il giallo rientra nel suo spettro cromatico: un colore non semplice da portare, che richiede carisma e classe. Doti che a Queen Mary non mancano di certo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Classica ma con qualcosa in più a Tu sì que vales

Accanto alle scelte audaci e d’impatto, Maria De Filippi sfoggia anche capi con uno stile più classico. Ma non fatevi ingannare dall’apparenza: se i colori sono scuri e le linee rigorose, basta il dettaglio giusto per dare un twist completamente inatteso, come le zip sul giromanica che donano un boost di grinta a uno dei suoi tailleur del sabato sera. Anche l’intramontabile gessato assume un’aria tutta nuova: nel completo Louis Vuitton la tipica riga è rossa, e spicca sul fondo blu con un inatteso gioco di contrasti. Brava Maria, la tua scelta di look per noi… vale!

Guarda nella gallery tutti i tailleur di Maria De Filippi a Tu sì que vales.