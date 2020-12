Tutti i look di Sabrina Ferilli a Tu si que vales

Conclusosi l’appuntamento del sabato sera con Tu si que vales, ci è sembrato giusto riguardare le immagini di tutte le puntate e riproporvi i look di Sabrina Ferilli. L’attrice romana è stata una delle protagoniste più amate dal pubblico. Le sue gag con Maria De Filippi, le sue battute veraci, la spontaneità nei giudizi sono state molto apprezzate e commentate sui media. A tutto ciò si è aggiunta la scelta di outfit da sera che valorizzassero con eleganza il suo fisico.

Se Belen Rodriguez ha puntato su abiti sexy dai dettagli strategici, Sabrina Ferilli ha scelto invece capi adatti ad una signora, ma grintosi e glamour.

Nonostante le gonne (Sabrina non ha mai indossato pantaloni in puntata), non è mancato il suo coinvolgimento nelle performance di Tu si que vales, con varie imbracature o persino scalza.

Qualche total black, ma anche molto colore e spazio alle fantasie. Niente scollature eccessive, ma la Ferilli ha mostrato spesso le spalle con vestiti dal taglio a bustier.

Per quanto riguarda i brand indossati, Sabrina Ferilli ha esordito con abiti N21, ha fatto un passaggio in Givenchy (un déjà vu) e uno in Versace (con la leggendaria jungle-print), poi ha sfoggiato abiti Dolce&Gabbana.

Tacchi d’ordinanza e accessori che non passano inosservati, come le décolleté con le catene alle caviglie, hanno completato i suoi outfit serali. Per quanto riguarda i capelli, Sabrina Ferilli ha sempre lasciato la chioma sciolta sulle spalle, con onde morbide. Unica eccezione l’acconciatura della finale di Tu si que vales, in cui si è concessa una piega più riccia del solito. Se volete rivedere i suoi look cliccate la nostra gallery!

