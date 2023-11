Festa del Principato, le reali di Monaco sono (quasi tutte) in rosso

Coatdress per Charlene Wittstock, velluto Dior per Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi opta per la minigonna

Weekend di gioia a Monaco: il 19 novembre si celebra infatti la Festa del Principato. Quest’anno l’appuntamento è caduto proprio di domenica e i reali si sono trovati per la messa solenne nella cattedrale, per poi affacciarsi al balcone di Palazzo come da tradizione. Gara di look (come sempre) tra le donne della famiglia, che si sono fatte ammirare per grazia ed eleganza: quasi tutte hanno scelto il rosso.

Charlene e Gabriella: look mamma-figlia

Partiamo dalla padrona di casa, Charlene Wittstock. Dopo mesi burrascosi e voci insistenti di divorzio dal principe Alberto, a Palazzo sembra tornato finalmente il sereno. Charlene è apparsa raggiante vicino al marito e ai figli, Jacques e Gabriella. La monegasca ha optato per un outfit dal forte impatto visivo, composto da un coatdress carminio realizzato su misura dal coutourier DidierAngelo. Una tonalità non casuale quella della Wittstock che, oltre a richiamare il colore della bandiera del Principato, indica anche la profonda religiosità di Charlene: questo è infatti il colore della carità e del martirio. Perfettamente abbinati gli accessori, dal cappellino Stephen Jones agli stivali in velluto Manolo Blahnik (1.225 euro). Stessa maison per Gabriella di Monaco, con un cappottino uguale a quello della mamma ma in blu. Ai piedi la piccola sfoggiava delle ballerine nere in vernice di Christian Louboutin (445 euro).

Charlotte in minigonna (e senza Dimitri?)

In questa sfida di stile super agguerrita non poteva mancare Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina di Monaco ha fatto una scelta audace, presentandosi alla Festa del Principato di Monaco in minigonna. Rosso anche per lei, con un tailleur composto da una giacca stretta in vita da una cintura nera e da una gonnellina a tubo a metà coscia. Il tutto è ovviamente Chanel, brand di cui è ambassador. Super chic la pettinatura, con riga centrare e chignon, minimal il make-up, con le labbra in nuance con l’outfit. Al suo fianco c’erano i due figli, Raphael e Balthazar, avuti da Gad Elmaleh e da Dimitri Rassam. E proprio quest’ultimo, suo attuale marito, sembra non aver presenziato all’importante appuntamento monegasco, accendendo subito la curiosità degli appassionati di gossip. Dimitri non era nelle foto, come mai?

Carolina in nero, Beatrice Borromeo tutta velluti e…

Per le foto di rito al famoso balcone Charlotte Casiraghi ha posato vicino a mamma Carolina di Monaco. La sorella del principe Alberto era impeccabile con un tailleur nero con applicazioni di paillettes firmato Chanel, abbinato a un composto cappello a tesa larga. Era elegantissima anche Beatrice Borromeo, splendida vicino al marito Pierre Casiraghi e ai due figli. La nobile italiana ha sfoggiato, come di consueto, un outfit Dior. La sua mise bordeaux, realizzata su misura, richiamava il famoso New Look della maison. La borsa in coccodrillo è un ulteriore tocco di classe. Scelta più frizzante per Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi. L’ereditiera colombiana ha optato per un completo verde a quadri di Emilia Wickstrad, abbinato a un cerchietto di Jennifer Behr (340 euro). Total black per Alexandra di Hannover, ultimogenita di Carolina, con un minidress di Celine (3.900 euro).

I lustrini per il gala

Dopo la messa e le foto di rito al balcone, i reali monegaschi hanno presenziato al gala andato in scena al Grimaldi Forum. Alla soirée c’erano solo tre donne di casa: tutte hanno optato per le paillettes. Rosso per Charlene Wittstock, con un maestoso abito costum-made di DidierAngelo. Carolina di Monaco ha scelto i toni del blu (e un sacco di lustrini): il suo vestito Chanel è molto chic. Con i suoi 24 anni, Alexandra di Hannover ha preferito una proposta più sbarazzina: il long dress nero di Celine svela maliziosamente la schiena. Guarda nella gallery tutti i look royal a Monaco.

