Mariano Di Vaio, come nasce un influencer

Ha appena compiuto 30 anni ed è uno degli influencer più seguiti del web, tanto che lo scorso anno Forbes l’ha inserito al primo posto tra gli under30 più importanti del mondo. La storia di Mariano Di Vaio è iniziata ad Assisi, ha toccato Londra e New York ed è ritornata al punto di partenza, ma con in più un bagaglio di 6 milioni di follower e collaborazioni importanti con brand come Roberto Cavalli, Hugo Boss, Tommy Hilfiger e Gucci.

Cosa c’è dietro il successo di Mariano Di Vaio? Sicuramente costanza e determinazione, oltre a uno sguardo profondo e a un fisico scolpito. Ma anche l’amore di Eleonora Brunacci, sua moglie dal 2015, già mamma di Leonardo Liam e di Nathan Leone e incinta di un terzo bebè. Una famiglia unita, affiatata e… coordinata. Non è raro vedere scatti social della #mdvfamily con outfit abbinati: tutti in Dolce&Gabbana per il compleanno del secondogenito, o in jeans e t-shirt Dsquared2.

Ma Mariano Di Vaio non è l’unico della famiglia a spopolare su Instagram. Nonostante abbiano solo due e un anno, i baby Di Vaio hanno già la loro pagina Instagram, con oltre 233mila follower per il primo e 52mila per il secondo. Il terzo figlio nascerà entro la fine dell’estate, ma c’è da aspettarsi che seguirà le orme del papà e dei fratelli.

