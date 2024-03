Chiara Nasti in Egitto sfoggia il pancione nei bikini striminziti

La primavera sta finalmente arrivando ma per Chiara Nasti è già tempo di bikini. L’influencer è partita con il figlio, Thiago Zaccagni, alla volta di Sharm el-Sheikh. Mattia Zaccagni, negli Stati Uniti con la Nazionale di calcio per due amichevoli, non ha potuto seguire la famiglia ma con Chiara c’erano la sorella, Angela Nasti, e i genitori. In attesa del secondo bebè, una bimba, lei ha esibito con orgoglio un bel pancione pronunciato: i suoi outfit firmati e sensuali si sono fatti notare.

Al mare in Egitto

Le immagini di Chiara Nasti al mare fanno venire voglia d’estate. In un resort di lusso in Egitto, l’influencer si è concessa qualche giorno di vacanza, prima di rientrare a Roma. Il piccolo Thiago Zaccagni, che ha compiuto un anno a novembre, si è divertito tantissimo tra le corse sul bagnasciuga, i tuffi in piscina e i giochi con mamma, nonni e zia. Lei, come di consueto, non ha perso occasione per mostrare tutto sui social con dovizia di particolari. Non sono mancati i tanti contenuti su Thiago impegnato a mangiare in più momenti della giornata. Patatine, pollo fritto, gelato e cioccolato: il bimbo è golosissimo e mamma Chiara documenta tutto con gioia. Sul suo profilo Instagram si sono alternati apprezzamenti e insulti. Sarai stressata dal troppo lavoro – Riposati un pochino – Lei troppo bella, voi troppo frustati, ma perché cosi accaniti su sta ragazza? – Non rosicate – Che volgarità, nonostante il pancione, hanno scritto i follower.

Bikini e accessori firmati

Chiara Nasti è un’amante del lusso esibito: i suoi acquisti vengono spesso condivisi con i fan a mezzo social. Dalle borse firmate alle scarpe esclusive, il suo armadio fa invidia ai fashionisti. Ora che è in dolce attesa, la Nasti è tornata a riproporre il suo stile premaman unico. A Sharm el-Sheikh ha trascorso le giornate quasi esclusivamente in bikini. I modelli, come quello zebrato della sua linea, Plume Ethérée, sono striminziti e iper sexy. Chiara ha esibito le curve materne e sulla pelle abbronzata spiccavano una miriade di tatuaggi. Il necessario per la spiaggia era sistemato in una borsa di paglia e pelle di Prada: chic e cool. Lo sguardo era celato dagli occhiali da sole Saint Laurent mentre camicie comode e shorts morbidi, come quelli beige di Loewe, completavano i suoi outfit da mare.

Thiago è super fashion

E’ doveroso anche un paragrafo sulle mise di Thiago Zaccagni. Mamma Chiara Nasti seleziona per lui outfit firmati e costosi. Il bimbo in Egitto è chic per le cene al ristorante con la camicia bianca di Nanan. Altra sera, altro look: la felpa di Fendi è sportiva ma non per questo meno modaiola. In spiaggia via libera ai costumini coloratissimi: praticità fa rima con moda. L’omaggio per il papà, Mattia Zaccagni, impegnato con gli Azzurri, è nel completo Adidas con lo stemma dell’Italia. Per stessa ammissione di mamma Chiara, da qualche giorno il piccolo vuole solo giocare a calcio. Buon sangue non mente: fashionista e sportivo!

